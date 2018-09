Trộm 'mở hàng' đầu năm thì sa lưới đặc nhiệm

Dắt chiếc xe máy vừa phá được khóa đi, hai tên trộm bị cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ. Chúng thừa nhận đây là vụ 'làm ăn' đầu tiên trong năm mới.

Ngày 12/2, Công an quận Gò Vấp, TP HCM, tạm giữ hình sự Đoàn Thành Trọng (31 tuổi) và Nguyễn Việt Quang (30 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản do Công an quận Bình Thạnh bàn giao.

Hai tên trộm tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Trước đó, các trinh sát đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh tuần tra, phát hiện 2 thanh niên khả nghi trên địa bàn nên đeo bám. Hai tên này lang thang qua nhiều tuyến đường từ quận Bình Thạnh qua quận Gò Vấp, mắt liên tục đảo xung quanh.

Đến trước nhà số 95 đường Nguyễn Văn Nghi (phường 4, quận Gò Vấp), chúng áp sát chiếc xe máy để bên đường. Tên ngồi sau nhanh chóng tiến đến dùng đoản sắt phá khóa chiếc xe định dắt đi thì bị đặc nhiệm ập vào bắt quả tang.

Cảnh sát thu giữ bộ phá khóa vạn năng gồm 2 cần bẻ khóa, 9 mũi đoản để phá các loạt ổ khóa khác nhau… "Từ Tết đến giờ tụi em mới dám 'làm' mà không ngờ bị bắt", chúng khai với công an. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng