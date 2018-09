Tiếng kêu cứu giữa nghĩa địa của cô gái khỏa thân

Mờ sáng, một cô gái lõa thể, thương tích đầy mình, thoi thóp thở, bò từ nghĩa địa vào một nhà người dân gần đó cầu cứu.

Công an tỉnh Bình Dương đang truy bắt nghi phạm tên Khánh hiện bỏ trốn sau vụ án hiếp dâm, cướp của, giết người nghiêm trọng xảy ra tại nghĩa địa Dĩ An (Bình Dương) cách đây một tháng.

Theo đó, sáng ngày 30/10, một người đàn ông chở cô gái trẻ mặt đầy thương tích đến công an phường Tân Đông Hiệp và cho biết gần 2h sáng cùng ngày, đang ngủ trong nhà thì anh giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu cứu yếu ớt của một phụ nữ vọng vào.

Tiếng rên giữa đêm khuya từ khu nghĩa địa hoang vắng phát ra khiến ông rờn rợn, nhưng sợ có người gặp nạn cần cứu giúp nên anh lấy hết can đảm mở cửa bước ra ngoài. Trước cửa là một phụ nữ người đầy thương tích, không mảnh vải che thân, hoảng loạn không nói thành tiếng và dùng tay ra dấu xin quần áo mặc.

Rất lâu sau, cô mới hoàn hồn, kể mình tên là Nguyễn Thị Vui (sinh năm 1992, quê Sóc Trăng, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), bị một nhóm thanh niên mới quen sát hại sau khi cướp và hiếp dâm. May mắn thoát chết, kiệt sức và sợ thủ phạm có thể quay lại truy sát, nạn nhân xin tá túc qua đêm đợi sáng sớm lên công an trình báo sự việc.

Nạn nhân cho hay, đã kết hôn với thanh niên cùng quê Sóc Trăng. Sau khi sinh con, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn phải ra tòa ly dị. Một thời gian sau Vui rời quê lên Bình Dương kiếm việc, quen biết với một thanh niên phụ hồ tên Sung, sống cùng nhau như vợ chồng. Từ đó cô quen biết Tài, Cường, Khánh là bạn, cũng là đồng nghiệp của “chồng hờ”, xem họ như bạn của mình, những lúc rảnh rỗi lại gọi điện nói chuyện tâm sự.

Tên Cường, một trong 3 thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng.

Thời gian gần đây, Vui và bạn trai phát sinh nhiều mâu thuẫn. Chán nản, bế tắc, cô gọi điện tâm sự với Tài và Khánh giải tỏa nỗi lòng, cũng là nhờ họ khuyên bảo người tình quay về.

Ngày 29/10, Sung khóa cửa phòng đi chơi khiến cô không thể vào, điện thoại không thèm nhấc máy. Nghĩ chỉ có Tài, Khánh, Cường mới có thể tìm được người tình, Vui vội qua phòng những người này nhờ vả. Tuy nhiên, thay vì cùng cô về khuyên giải Sung, chúng lại khuyên cô nên chia tay Sung rồi cả nhóm cùng đi bộ về lại phòng trọ của cô.

Về đến phòng, thấy Sung đang vui vẻ nói chuyện với cô gái ở phòng đối diện, Vui nghĩ cách “trả đũa”, không thèm nói với Sung lời nào, lấy chìa khóa mở cửa mời Khánh, Tài, Cường vào trong sau đó đi mua đồ ăn lai rai. Khoảng 20h30, Vui tiếp tục rủ ba tên này đi nhậu. Vì tin tưởng bạn bè, nên khi cả nhóm bàn ra khu nghĩa địa Triều Châu nhậu cho yên tĩnh, lại khỏi tốn kém, Vui không chút nghi ngờ.

Cuộc vui kéo đến gần nửa đêm, cô gái đòi về, liền bị cả nhóm giữ lại, dùng dây cột chặt hai tay. Cường cởi dây lưng thắt vào cổ nạn nhân, lôi vào sâu trong nghĩa địa. Nạn nhân vùng vẫy cố thoát, Tài lao đến dọa giết. Đi vào sâu chừng 100m, chúng dừng lại xông vào đánh hội đồng cô gái, lột sạch tài sản tài trên người. Tưởng đã được yên thân, nào ngờ tên Tài quay sang nói phải giết người bịt đầu mối và phân công Cường, Khánh gây án.

Trong lúc tên Tài về nhà gói gém đồ đạc bỏ trốn, Khánh và Cường ở lại thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Cuối cùng, Khánh dùng dây thắt lưng siết chặt cổ, còn Tài cầm một cục đá đập liên tiếp vào đầu đến khi nạn nhân bất tỉnh. Nạn nhân may mắn thoát chết, tỉnh dậy vào khoảng 1h30, bò vào nhà dân gần đó kêu cứu.

Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, Công an Dĩ An báo cáo, phối hợp Công an tỉnh và những đơn vị liên quan điều tra, truy bắt hung thủ. Tại cơ quan điều tra, tên đầu tiên sa lưới được làm rõ là Huỳnh Cường (sinh năm 1997, quê huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Hai đồng phạm là Đặng Minh Khánh (sinh năm 1996, quê huyện Cao Lãnh) và Nguyễn Kim Tài (sinh năm 1993, quê huyện Hồng Ngự , tỉnh Đồng Tháp). Tài là kẻ chủ mưu trong tất cả mọi chuyện.

Cường mới quen Tài và Khánh từ lúc cùng làm thợ hồ tại một công trình xây dựng. Gần đây, Tài dự định sẽ chinh phục một “con nai” để hãm hiếp thỏa mãn nhục dục, sau đó sẽ giết người bịt đầu mối. Lúc chưa tìm được ai vừa ý thì người yêu của đồng nghiệp tự mình đến “nộp mạng”.

Rất nhanh chóng, Tài hội ý cùng hai đồng phạm lên kế hoạch. Sau khi chia rẽ cặp tình nhân này, chúng rủ Vui đi chơi, mục đích dẫn đến nơi hoang vắng gây án. Tới lúc thấy nạn nhân nằm bất động, tưởng đã chết, chúng mới bỏ đi, không ngờ nạn nhân chỉ ngất xỉu và sự việc bại lộ. Cường khai, sau khi gây án, chúng mạnh ai nấy chạy, Tài và Khánh dẫn theo hai cô bạn gái đi cùng, về miền Tây.

Từ lời khai của Cường, các trinh sát tìm về quê của hai tên còn lại. Xác nhận của địa phương cho thấy Tài và Khánh có nhân thân bất hảo, gia cảnh phức tạp. Sau nhiều ngày kiên trì đeo bám mật phục, trinh sát đã tóm được kẻ chủ mưu Tài đang lẩn trốn ở cù lao gần nhà. Hắn thừa nhận là kẻ lên kế hoạch toàn bộ vụ án.

“Tôi nghĩ trước sau gì cũng đi nơi khác làm ăn, nên nhân tiện gây án luôn. Trước khi hành động, tôi đã cẩn thận dụ cô gái đến nơi hoang vắng để tránh lực lượng tuần tra, cũng đã giao cho đồng bọn làm thật 'sạch' không ngờ lại ra tay quá nhẹ nên nạn nhân thoát chết”, lời khai của hắn lạnh lùng như trong phim bạo lực.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi