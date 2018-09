Thợ học việc hiếp dâm, sát hại bà chủ

Được học nghề và ở nhờ trong xưởng đúc đồng, Thịnh cưỡng bức, hại chết em gái ông chủ và giả vờ phát hiện thi thể.

Ngày 5/2, gia đình ông Nguyễn Văn Thuận (ở phường Thủy Xuân, TP Huế) phát hiện bà Thu (sinh năm 1963 - em gái ông Thuận) chết tại nhà riêng. Cơ quan công an nhận định bà Thu bị sát hại và kẻ tình nghi gây ra cái chết của bà Thu là Võ Văn Thịnh (28 tuổi, trú tại Quảng Bình).

Cụ thể, sau khi kiểm tra hệ thống camera an ninh, công an phát hiện vào tối 4/2, Thịnh đi vào phòng của bà Thu rồi đóng cửa lại. Khi vào phòng, camera không ghi được hành vi của Thịnh nhưng đã ghi lại được tiếng la hét thất thanh của bà Thu. Chỉ vài tiếng sau khi gây ra cái chết cho bà Thu, Thịnh đã phải tra tay vào còng số 8. Tại cơ quan công an, Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Võ Văn Thịnh khai nhận hành vi phạm tội.

Quê ở Quảng Bình, cách đây 6 năm, Thịnh vào Huế và xin vừa học nghề vừa làm việc tại cơ sở của ông Thuận. Trong quá trình học nghề, Thịnh thường đi theo ông Thuận để đúc đồng ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Buổi tối Thịnh được ông Thuận cho ở nhờ tại cơ sở đúc đồng số một của ông tại phố Bùi Thị Xuân (thành phố Huế). Ban ngày, Thịnh vào học nghề và làm việc tại cơ sở đúc đồng số hai của ông Thuận và cũng là nhà của nạn nhân Thu.

Khoảng 21h ngày 4/2,Thịnh nhậu tại cơ sở đúc đồng số hai (nhà của nạn nhân Thu). Nhậu xong, trên đường ra về Thịnh thấy bà Thu đang ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm bà Thu. Thịnh lẻn vào và ngồi lên bụng bà Thu để hiếp dâm. Bị bà Thu chống cự, Thịnh đã dùng chăn đè chặt lên khu vực mũi và miệng của bà Thu. Sau đó, thấy bà Thu nằm bất động nên Thịnh bỏ đi. Sáng 5/2, Thịnh quay lại hiện trường rồi diễn màn kịch tình cờ phát hiện bà Thu chết và báo cho gia đình ông Thuận.

Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang hoàn tất hồ sơ để đưa Thịnh ra khởi tố về hành vi hiếp dâm và giết người.

Theo VTC News

* Tên nạn nhân và bạn của hung thủ đã được thay đổi.