Thầy giáo tử vong sau khi ăn bánh nướng bạn mời

Sau khi ăn miếng bánh nướng do một người bạn cũ mời, thầy giáo Đương bỗng lên cơn co giật, nôn ói và tử vong.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra cái chết bí ẩn của thầy giáo Đinh Văn Đương (36 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Sơn Giang, thuộc xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi), trú ở thôn Làng Rí, xã Sơn Giang ngày 26/3.

Theo chị Đinh Thị Hồng Lan, giáo viên trường Tiểu học Sơn Giang cho biết, trong ngày 24 và 25/3, nhà trường có tổ chức cắm trại cho học sinh nhân ngày thành lập Đoàn. Cũng như các giáo viên khác trong trường, thầy Đinh Văn Đương tập trung quản lý học sinh. Trưa 25/3, kết thúc cắm trại, thầy Đinh Văn Đương về nhà chuẩn bị cho ngày hôm sau lên lớp.

Tuy nhiên, chị Đinh Thị Hôn (34 tuổi, là vợ thầy Đinh Văn Đương) cho biết: “Sau khi cắm trại về, anh Đương cùng gia đình ăn uống bình thường. Đến tối, anh Đương chở tôi và con đi xem văn nghệ tại trường THCS Sơn Giang biểu diễn trong đợt cắm trại. Tôi và con vào xem, còn anh Đương ở ngoài trông xe. Khi về nhà nghe anh Đương nói có ăn 2 bánh nướng của Đinh Văn Sen, người bạn lâu ngày mới gặp lại”.

Người dân tập trung tại nhà thầy giáo Đinh Văn Đương.

Khi đi ngủ, chị Hôn ngủ trên giường trong phòng ngủ, anh Đương ngủ ở nền nhà phòng khách. “Nửa đêm tôi nghe tiếng chồng rên, tôi vùng dậy chạy ra ngoài thấy chồng nôn ói, sùi bọt mép. Tôi kêu gọi hàng xóm cấp cứu nhưng sức khỏe chồng tôi ngày càng yếu và chết ngay sau đó”, chị Hôn nói trong nước mắt. Người thân gia đình nghi thầy Đinh Văn Đương bị hại chết.

Hàng xóm và giáo viên đồng nghịêp cho biết, thầy Đương là một thầy giáo được học sinh kính trọng và đồng nghiệp quý mến. Thầy rất hiền luôn quan tâm với học sinh. Hoàn cảnh thầy Đương rất khó khăn. 10 năm theo nghề dạy học ở xã vùng cao Sơn Giang, nhưng tiền lương không đủ chăm sóc vợ con. Người vợ Đinh Thị Hôn bị bệnh thần kinh, vài ba hôm lại đưa xuống Bệnh viện tâm thần Quảng Ngãi. Trong khi đó 2 đứa con còn nhỏ (cháu lớn học lớp 8, cháu nhỏ học mẫu giáo). Hàng ngày vừa lo chuyện dạy trên trường, thầy Đương tranh thủ về nhà lo chăm sóc vợ con.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng Công an huyện Sơn Hà khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Hiện phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu vật đưa ra Viện pháp y Quốc gia để giám định độc chất để sớm có kết quả xác định nguyên nhân.

Theo An Ninh Thủ Đô