Tên cướp giật điện thoại bị cảnh sát 141 quật ngã

Nghi phạm cướp giật chiếc điện thoại Samsung của nữ sinh viên rồi bỏ chạy nhưng bị cảnh sát 141 tóm gọn.

Nghi can cướp giật điện thoại của nữ sinh viên bị tổ công tác 141 tóm gọn. Ảnh: Sơn Tùng

Tổ công tác Y9/141, Công an TP Hà Nội do Trung úy Lê Xuân Tú làm tổ trưởng vừa bàn giao lại chiếc điện thoại di động Samsung A5 cho chị Đặng Thị Thanh Loan (20 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình, sinh viên học tại Hà Nội) và bàn giao nghi can Nguyễn Trần Chiến (34 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho công an Phường Đồng Tâm, Hoàng Mai để làm rõ hành vi cướp giật.

Trước đó, khoảng 14h30 chiều 22/12, tại ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), các cán bộ tổ công tác Y9/141 phát hiện Nguyễn Trần Chiến không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy nhãn hiệu Honda Dream chạy với tốc độ cao. Cùng lúc này, phía sau có người đi đường hô hoán “cướp cướp.”

Lúc này, cán bộ Tổ công tác Y9 đã lao ra chặn xe và khống chế nghi phạm. Trong quá trình khống chế, chiếc điện thoại Samsung A5 màu đen từ túi áo của Chiến rơi xuống đường. Đây chính là chiếc điện thoại Chiến đã cướp giật được của một cô gái trên đường Trần Đại Nghĩa (cách đó vài km).

Nữ sinh viên được cảnh sát trao trả lại chiếc điện thoại bị cướp giật. Ảnh: Sơn Tùng

Sơn Dương