Tài xế container hất văng cảnh sát bị chuyển tội danh giết người

Nhà chức trách xác định hành vi lái xe container hất cảnh sát của tài xế Hưng đủ yếu tố cấu thành tội giết người nên chuyển đổi tội danh.

Sáng 22/7, Văn phòng cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thành Hưng (22 tuổi, trú Bình Định) từ tội Chống người thi hành công vụ sang tội Giết người, đồng thời khởi tố bổ sung tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với bị can này.

"Quá trình điều tra, chúng tôi xác định hành vi của bị can Hưng đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo điều 93, Bộ luật hình sự, nên đã chuyển đổi tội danh", một điều tra viên nói.

Nghi can Hưng làm việc với cảnh sát. Ảnh: H.L

Khoảng 16h30 ngày 30/6, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Đội cảnh sát giao thông phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe container biển Bình Định do Hưng điều khiển đi quá tốc độ nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Tài xế sau đó không xuất trình giấy tờ, giải thích do thiết bị giám sát xe container báo không vi phạm tốc độ. Nói xong, Hưng bỏ lên xe ngồi. Khoảng 15 phút sau, Hưng cho xe chạy khiến 2 cảnh sát đang đứng trước đầu xe bị bất ngờ.

200 m bám đầu container của CSGT trước khi bị hất xuống đường (thay 2 video trước)

200 m bám đầu xe container của cảnh sát trước khi bị hất văng

Thượng úy Lê Hồ Việt Anh tránh kịp, còn thượng úy Nguyễn Anh Đức vội bám vào gương phía đầu xe. Suốt quãng đường hơn 200 m, tài xế liên tục lạng lách khiến anh Đức rơi xuống đường, văng trúng dải phân cách, bị chấn thương nặng.

Khi bị tổ cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đuổi theo, Hưng cố thủ trên cabin khiến việc đi lại trên quốc lộ 1A ùn tắc. Nhà chức trách phải dùng nhiều biện pháp thuyết phục, tài xế mới xuống trình diện.

Khám nghiệm lại hiện trường nơi tài xế container hất văng CSGT

Nhà chức trách khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ban đầu, làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Hưng khai tên giả trùng với đăng ký trong bằng lái là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Ngày 3/7, khi công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ trong vụ việc này, một người tên Lưu Văn Châu đã gọi điện thoại báo tài xế Hưng lấy thông tin đăng ký trên mạng của mình để làm bằng lái xe hạng FC giả.

Bị tố giác, Hưng thừa nhận do không đủ điều kiện cấp bằng lái FC để điều khiển xe container nên lấy thông tin trên phần mềm tra cứu bằng lái xe của Bộ Giao thông, làm giả bằng lái hạng FC để sử dụng.