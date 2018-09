Phát hiện xác chết treo cổ với nhiều vết chém

Trên thi thể người đàn ông chết ở tư thế treo cổ, cơ quan điều tra ghi nhận nhiều vết chém, vết cắt như dao cứa.

Ngày 18/7, ông Cao Văn Lưu, Phó công an xã Thiết Ống cho biết, Cơ quan điều tra đang xác minh vụ việc người đàn ông địa phương chết trong tư thế treo cổ với nhiều dấu hiệu khả nghi của một vụ án mạng.

Trước đó, khoảng hơn 9h sáng ngày 17/7, một người đi đường bất ngờ phát hiện ông Cao Văn Ý (53 tuổi, trú thôn Hang, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) trong tư thế treo cổ bên khung cửa sổ ngôi nhà sàn nơi ông này sinh sống. Khi người thân có mặt, ông Ý đã tắt thở. Tại hiện trường vẫn còn một sợi dây cáp điện thoại. Quanh sàn nhà loang lổ vết máu.

Chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm điều tra vụ việc. Nhà chức trách ghi nhận trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím do bị hành hung. Trên đỉnh trán nạn nhân có vết chém dài khoảng 15cm, phía sau gáy có hai vết bầm tím tụ máu, vùng cổ họng có vết rách như dao cứa. Ngoài ra, vùng đầu, mặt nạn nhân cũng có nhiều vết thương… Công an cũng thu giữ một con dao và chiếc búa tạ dính máu trong căn nhà nơi ông Ý tử vong.

“Nhiều khả năng đây là vụ án giết người, có thể hung thủ sau khi hạ sát ông Ý đã treo xác nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả…”, một cán bộ công an nhận định.

Phó công an xã Thiết Ống cho biết thêm, ngay trong hôm qua, cảnh sát đã tạm giữ hai con trai của nạn nhân gồm Cao Văn Ninh (31 tuổi) và Cao Văn Thức (19 tuổi, cùng trú xã Thiết Ống) để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Lưu, thời gian gần đây, gia đình nạn nhân hay xảy ra xô sát do mâu thuẫn trong chuyện phân chia tài sản. Ông Ý có hai người vợ và 4 đứa con nhưng hiện đều sống ly thân. Trước khi thiệt mạng, ông Ý sống một mình trong ngôi nhà riêng ở thôn Hang, vợ và các con ông cũng cư ngụ gần đó.

Lam Sơn