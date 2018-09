Phá đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

Trong tuần đầu World Cup, đường dây cá độ bóng đá qua mạng ở Hà tĩnh giao dịch lượng tiền hơn 35 tỷ đồng.

Ngày 27/6, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Phương Nam (24 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cùng 12 người khác để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Các nghi can trong đường dây tại cơ quan điều tra.

Nhà chức trách cáo buộc Nam là nghi can cầm đầu đường dây. Hồi tháng 5, Nam liên lạc với một người đàn ông sống ở Nghệ An và nước ngoài, mở hai tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet. Các bên thống nhất thứ hai hàng tuần sẽ tính thắng thua, thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản.

Có được tài khoản tổng đại lý, Nam chia tài khoản con cho các đại lý cấp dưới, hệ thống này tiếp tục chia nhỏ tài khoản tổng đại lý cho các chân rết khác, lôi kéo nhiều người tham gia cá độ qua mạng. Nam khai, người tham gia đánh bạc trong đường dây với số tiền thấp nhất là 1-5 triệu đồng, cao nhất 400 triệu đồng.

Tang vật được thu giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Cảnh sát ước tính, trong một tuần diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới từ 14/6 đến 21/6, số tiền giao dịch của đường dây là hơn 35 tỷ đồng.

5 hôm trước, hàng trăm cảnh sát đồng loạt ập vào các điểm cá độ do Nam làm chủ tại Nghệ An, TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, bắt 13 người, thu 250 triệu đồng tiền mặt, một ôtô, 2 máy tính, 19 điện thoại di động, hơn 800 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan.