Nữ chủ nhà bị côn đồ xông vào đấm đá túi bụi

Hình ảnh camera an ninh cho thấy người phụ nữ bị hai người đàn ông liên tiếp tấn công bằng những cú đấm, đá cho tới lúc ngã xuống nền nhà.

Côn đồ xông vào nhà hành hung gia chủ

Mạng xã hội hôm nay lan truyền video quay hình ảnh một phụ nữ bị hai người đàn ông mặc áo phông lao vào nhà tấn công. Phía ngoài có vài đồng bọn đe doạ người đi đường, hàng xóm không cho can thiệp.

Bị đánh, nữ gia chủ chạy vào phía trong nhà thì tiếp tục bị hai người đàn ông đuổi theo dùng chân đá đến lúc ngã gục thì chúng mới rời đi.

Chiều 4/6, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận đang điều tra vụ việc nói trên. Theo xác minh, người phụ nữ bị đánh là chị Nguyễn Thị Hường (43 tuổi, trú xã Nam Thành, Yên Thành, chủ xe khách chạy tại Nghệ An).

Thời gian chị Hường bị tấn công là chiều 30/5, khi chị Hường đang đứng phía trong sân nhà để nói chuyện với hàng xóm, bất ngờ một nhóm người đi xe máy và taxi ập tới. Hai trong số này xông vào sân nhà, đấm đá chị Hường túi bụi. Nữ chủ nhà chạy vào phía trong nhưng tiếp tục bị chúng truy đuổi, hành hung.

Hình ảnh người phụ nữ bị hành hung. Ảnh cắt từ video.

Chị Hường làm nghề kinh doanh xe khách. Bước đầu cảnh sát nghi có thể chị Hường bị đối thủ kinh doanh dằn mặt trong việc tranh giành khách.

Vu việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Anh Thư