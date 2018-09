Nhóm siêu trộm Colombia dàn cảnh rạch lốp ôtô, trộm tiền tỷ

Năm người đàn ông nước ngoài dùng dao nhọn rạch lốp ôtô những khách hàng vừa giao dịch ở nhà băng rồi dàn cảnh trộm tiền.

Ngày 1/2, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố năm bị can quốc tịch Colombia về tội Trộm cắp tài sản gồm Fabian Lucero Wilches; Jersain Ladino Cardona; Jose Aureliano Rosas Pena; Carlos Alberto Lamprea Pena và Luis Alexander Rodriguer Cuevro. Nhóm "siêu trộm" này bị Công an Hà Nội triệt phá hồi cuối tháng ba vừa qua, sau khi chúng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn.

Con dao được nhóm trộm dùng đâm thủng lốp ôtô để trộm tiền.

Theo nhà chức trách, năm 2017, năm bị can trên đi du lịch tại Lào và Campuchia và quen biết nhau. Cả nhóm bàn bạc sang Việt Nam để trộm cắp tài sản. Theo kế hoạch, chúng theo dõi những người vừa giao dịch nhận tiền từ ngân hàng hoặc các điểm thu đổi tiền, tài sản để gây án.

Ngày 17/2, Fabian, Jersain, Luis cùng Suerat Lampoo (quốc tịch Thái Lan, bạn gái của Jersain) nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh). Cả nhóm đi xe khách ra Hà Nội và thuê khách sạn ở phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm). Thông qua phần mềm chat trên mạng xã hội, Jersain đã rủ Jose cùng tham gia cùng nhóm.

Tại đây, Fabian, Jersain, Luis, Jose bàn bạc đến những điểm kinh doanh vàng bạc, điểm đổi tiền, ngân hàng tìm kiếm những người có tài sản đi ôtô để theo dõi. Sau đó, Fabian sẽ dùng dao nhọn chuyên dụng chuẩn bị từ trước chọc thủng lốp ôtô.

Khoảng 8h ngày 22/2, Fabian đi xe máy chở Jose, còn Luis chở Jersain đi qua các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để tìm kiếm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm), cả nhóm phát hiện người đàn ông đỗ ôtô vào của hàng để giao dịch nên đã theo dõi.

Fabian và Jersain xuống xe đi bộ để tiếp cận chiếc xe, còn Luis vào cửa hàng để quan sát chủ xe. Khi không ai để ý, Fabian sử dụng dao nhọn chuyên dụng chọc ba nhát làm thủng lốp xephía bên phải. Khoảng 15 phút sau, chúng bám theo người đàn ông vừa giao dịch đổi tiền và lên ôtô rời đi.

Hai trong số 5 "siêu trộm" người Colombia.

Lúc này, phát hiện lốp bị thủng, chủ xe dừng lại thay trước cửa số nhà 15 phố Hàng Tre (quận Hoàn Kiếm). Jersain xuống xe đi bộ và tìm cách tiếp cận ôtô để trộm cắp tài sản. Trong khi đó, Fabian, Jose và Luis điều khiển xe máy vượt lên trên và cách ôtô khoảng 100m để cảnh giới.

Để đánh lạc hướng chủ xe, Fabian tới hỏi chuyện còn Jersain tiếp cận chiếc ôtô và mở cốp sau trèo vào lấy túi xách đựng tiền. Sau khi trộm được tài sản, cả nhóm về khách sạn và kiểm đếm trong túi có 105 triệu đồng, 10.000 bảng Anh cùng 30 chỉ vàng (nhẫn, dây chuyền, vòng tay…). Số tài sản trên được các đối tượng chia làm bốn phần và thống nhất sẽ trốn sang Lào.

Ngày 11/3, Fabian, Jersain, Jose tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) rồi đi về TP HCM và làm quen với Carlos rồi rủ nhau ra Hà Nội gây án.

Ngày 28/3, bốn tên đèo nhau bằng hai xe máy đến một ngân hàng chi nhánh Thanh Xuân để thăm dò. Carlos vào ngân hàng này quan sát, ba tên còn lại đứng phía ngoài cảnh giới. Carlos phát hiện hai khách hàng nam rút khoản tiền lớn rồi để trong ôtô.

Bám theo chiếc ôtô đến điểm dừng đỗ đèn đỏ tại ngã năm Ô Chợ Dừa, Fabian điều khiển xe máy áp sát phía sau, dùng dao chuyên dụng chọc thủng lốp xe. Khi tới phố Xã Đàn, tài xế phát hiện thủng lốp nên xuống thay.

Lợi dụng sơ hở, Jersain đã nhẹ nhàng mở cửa xe phía sau trộm cắp được hai túi bên trong chứa 1,6 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Về phòng nghỉ, bốn tên trộm chia nhau mỗi người 400 triệu đồng. Hành vi dàn cảnh để gây án lần này của nhóm "siêu trộm" bị camera giao thông ghi lại.

Lực lượng chức năng đã vào cuộc truy bắt. Fabian và Jose thuê taxi chạy trốn vào Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nhưng khi đến xã Gio Quan, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thì bị bắt giữ. Jersain và Carlos bị bắt ở Khu đô thị Nam Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Luis sau đó cũng bị cảnh sát tóm.

Cơ quan chức năng thu giữ gần 1,6 tỷ đồng cùng nhiều trang sức bằng vàng, tang vật các vụ trộm.

Theo cảnh sát, nhóm trộm trên còn gây án ở nhiều quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia cùng một số quốc gia châu Âu và Nam Mỹ.

Camera BRT tố cáo nhóm 'Tây' đâm thủng lốp ôtô, trộm tiền tỷ

Camera ghi lại các hành vi của nhóm "siêu trộm"