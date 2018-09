Người đàn ông tử vong trong cơn say bên đường Sài Gòn

Say rượu quậy phá, ông Sỹ được công an xã đưa đi nhưng 4 ngày sau gia đình phát hiện thi thể ông trong nhà xác.

Ông Huỳnh Văn Sỹ (49 tuổi) đến nhà vợ chồng em trai ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TP HCM) nhậu cùng họ hàng, khuya 8/7. Gần nửa đêm tiệc tàn, mọi người đi ngủ thì ông Sỹ la hét, quậy phá nằm trước cửa. Nhận tin báo của chủ nhà, 3 công an xã chạy ôtô đến kiểm tra, đưa ông Sỹ và xe máy đi.

Em dâu của ông Sỹ cho biết, do bận việc nên vợ chồng chị hôm sau mới gọi hỏi, công an trả lời "ổng bỏ đi ngay đêm đó". Sau 4 ngày tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể ông Sỹ đang ở nhà xác Bình Hưng Hòa.

Theo lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn, tổ công tác hôm đó khi đến hiện trường thấy nhà đã đóng cửa, ông Sỹ nằm phía trước, cạnh xe máy. Công an viên hỏi em dâu ông Sỹ "biết người thân của ông ấy ở đâu không để đưa về" nhưng chị này nói "tôi chỉ báo công an thôi, còn không liên quan".

Tổ công tác hỏi ông Sỹ nhưng ông không trả lời, chỉ đưa chiếc ví bên trong có CMND. Do ông này có biểu hiện say nặng, công an xã đã đưa cả người lẫn xe vào Bệnh viện Hóc Môn. Gần đến nơi, tại khu đất trống gần đường Song Hành (thị trấn Hóc Môn), ông Sỹ tỏ ra tỉnh táo đòi lấy xe về.

"Tổ công tác hỏi nhà ở đâu, nếu gần sẽ đưa về giúp nhưng ông Sỹ từ chối. Khi ông này nổ máy đi khỏi các công an viên mới về trụ sở", lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn cho biết.

Đến hơn 3h sáng 9/7, người dân phát hiện ông Sỹ nằm bên lề đường, đầu có nhiều máu, không còn xe, ví tiền hay giấy tờ. Công an thị trấn Hóc Môn đã đưa nạn nhân vào bệnh viện, khai là nạn nhân "vô danh". Ông Sỹ tử vong do chấn thương sọ não, vỡ bàng quang...

"Do em chồng ông Sỹ nói không quen biết, nhờ công an đưa về giữ một lần cho chừa nhậu, quậy. Nếu biết là người thân, công an đã đưa vào nhà chứ không chở đi", lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn nói.

Công an TP HCM nhận định đây là vụ giết người, đang phối hợp địa phương điều tra.

Quốc Thắng