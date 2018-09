Nghi can tự tử sau khi cứa cổ vợ và 2 cháu ngoại

Trở về nhà sau ba ngày lẩn trốn, Tú (Hải Phòng) tự tìm đến cái chết, trong khi ba nạn nhân bị tấn công đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng cho biết nghi can Nguyễn Quốc Tú (46 tuổi), trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Trước đó, do mâu thuẫn, vợ Tú đến nhà chị gái ở phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) tạm lánh. Tối 29/7, Tú mang dao, bắt xe ôm đến đây. Sau khi đẩy vợ vào nhà tắm rồi dùng dao cứa cổ, Tú quay ra tấn công hai bé trai con chị vợ và lao ra đường trốn.

Chạy đến đầu đường Nguyễn Trãi, kẻ thủ ác dí dao vào cổ một người dân đang dừng xe nghe điện thoại để cướp xe máy tẩu thoát.

Người dân đã báo công an, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện cả ba đã qua cơn nguy kịch.

Sau 3 ngày truy tìm, chiều 1/8, nhận được thông tin Tú đang có mặt ở nhà, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố đã tiếp cận. Khi mở được cửa, nhà chức trách ập vào, nghi can đã chết trong tư thế treo cổ.