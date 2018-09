Nghi can bắn chết nữ sinh tại Đồng Nai đã tự sát

Sau 3 giờ bao vây rẫy sắn truy tìm, cảnh sát phát hiện thi thể người đàn ông cạnh khẩu súng, đầu có vết thương.

22h ngày 11/8, Công an tỉnh Đồng Nai tìm thấy thi thể nghi can 34 tuổi tại vườn sắn (khoai mì) thuộc xã Suối Trầu, huyện Long Thành. Khu vực này cách ngôi nhà anh ta bắn chết nữ sinh khoảng 800 m.

Rẫy sắn nơi phát hiện thi thể nghi can. Ảnh: Phước Tuấn.

Theo cán bộ điều tra, xác định nghi can đang ẩn nấu trong rẫy sắn, lực lượng chức năng đã phát loa yêu cầu đầu thú, đồng thời cho chó nghiệp vụ lùng sục khắp nơi.

Do địa bàn rộng, nghi can mang theo súng và trước đó đã bắn trả công an xã lúc bị truy đuổi, nên cảnh sát phải mặc áo chống đạn khi tiến sâu vào khu vực nghi hắn ẩn nấp.

Sau hơn 3 giờ vạch tìm từng gốc khoai mì, trinh sát phát hiện hắn đã chết, trên tay còn khẩu súng và có vết thương ở đầu.

Cảnh sát Đồng Nai bao vây khu rẫy, tìm kẻ bắn chết nữ sinh

Trước đó, người dân xã Bình Sơn, huyện Long Thành nghe nhiều tiếng súng tại căn nhà ở ấp 11. Khi mọi người chạy đến, gã đàn ông ngụ tại địa phương cầm súng chạy ra ngoài, phóng về hướng xã Suối Trầu. Cô nữ sinh lớp 11 nằm thoi thóp bên trong, tuy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo gia đình nạn nhân, cô gái và người đàn ông này có tình cảm đã khá lâu. Thời gian gần đây hai người thường xảy ra cãi vã.

Vụ việc đang được điều tra.

Phước Tuấn