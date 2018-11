Nam thanh niên ném mũ bảo hiểm khiến hai người tử vong bị bắt

Nguyễn Hữu Chiến đuổi theo xe máy chở ba người, dùng mũ ném khiến nạn nhân lao xuống mương.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Nghệ An cho hay đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chiến (16 tuổi, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội Giết người.

Bị can Nguyễn Hữu Chiến.

Theo hồ sơ, ngày 5/11 Nguyễn Văn Linh (20 tuổi); Hoàng Quốc Khánh (15 tuổi); Nguyễn Văn Trường (15 tuổi) cùng nhóm bạn đến nhà Lê Thị Quyền Anh (13 tuổi, trú ở huyện Thanh Chương) để chơi. Một lát sau, nhóm của Nguyễn Hữu Chiến (16 tuổi); Đinh Bá Dũng (15 tuổi) cũng đến nhà Quyền Anh chơi.

Tại nhà của Quyền Anh hai nhóm thanh niên mâu thuẫn, Dũng dùng tay tát Khánh và Trường nhưng sau đó được những người có mặt can ngăn. Trên đường trở về, nhóm của Dũng cho rằng nhóm đối thủ có thái độ thách thức nên tiếp tục tìm để đánh.

Chiều cùng ngày, phát hiện Linh chạy xe máy chở Quyền Anh và Quốc Khánh trên quốc lộ 46 địa phận huyện Thanh Chương, Nguyễn Hữu Chiến điều khiển xe chở Dũng phía sau rượt đuổi. Khi vượt qua xe của đối thủ, Chiến dừng xe cầm mũ bảo hiểm ném trúng người Linh.

Cú ném mũ trúng vào người khiến Linh loạng choạng tay lái lao xuống mương tử vong tại chỗ; Quyền Anh tử vong tại bệnh viện sau một tuần cấp cứu, người còn lại bị thương nặng.

Sau khi gây án, Chiến rời khỏi hiện trường, một ngày sau thì bị cảnh sát bắt. Vụ án đang được điều tra.