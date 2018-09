Mang hoạ vì giúp nhầm 'người điên'

Thấy Quyền say rượu bị ngã xe, anh Thanh và các bạn chạy đến giúp thì bị người này và nhóm bạn tấn công.

Ngày 12/9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Lê Hữu Quyền (21 tuổi) mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Chống người thi hành công vụ.

Mức án này đã được toà xem xét giảm nhẹ vì cho rằng "tại thời điểm gây án và hiện nay, bị cáo có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng hạn chế do bệnh tâm thần".

Theo cáo trạng, chiều 15/12/2012, Quyền cùng 5 người bạn ngồi nhậu tại khu đất trống thuộc thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, Nha Trang. Đến khoảng 18h cả bọn giải tán, Quyền chạy xe ngang nhà anh Nguyễn Minh Thanh thì bị ngã chảy máu. Thấy vậy anh Thanh cùng người bạn chạy lại đỡ nhưng Quyền không cho.

Lúc này, một bạn nhậu chạy đến nơi tưởng anh Thanh đánh Quyền nên xông vào tấn công. Quyền không giải thích cho bạn hiểu mà còn cùng anh ta đuổi đánh những người vừa giúp đỡ mình. Chưa hả giận, Quyền còn chạy về nhà lấy 2 con dao (loạt chặt dừa) quay lại nhà anh Thanh chặt vào cửa sắt và hai xe máy.

Lúc này, tổ công tác Công an xã Vĩnh Lương đến nơi, yêu cầu Quyền bỏ hung khí nhưng anh ta lao vào chém một công an viên nhưng ông này tránh được. Em gái của Quyền đến nơi vào can ngăn cũng bị anh ta chém gây thương tích. Chỉ đến khi làm rơi dao, Quyền mới bị không chế đưa về trụ sở làm việc.

Đối với hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích mà Quyền đã gây ra, do các bị hại đã từ chối giám định thiệt hại về tài sản, thương tích và có đơn xin bãi nại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Quyền.

