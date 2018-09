Làm giả giấy tờ nhiều ôtô đi thuê để cầm cố lấy tiền chơi cờ bạc

Mãn hạn tù về tội đánh bạc, Hùng đã lên kế hoạch thực hiện trót lọt gần chục vụ lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lớn.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, trú xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của công an, từ tháng 9 một số người làm dịch vụ kinh doanh xe ôtô tự lái ở Nghệ An tới trình báo cảnh sát họ bị một khách hàng là nam giới thuê xe nhưng không trả và cũng không thể liên lạc để đòi tài sản. Thu thập chứng cứ, tháng 10 nhà chức trách bắt Nguyễn Văn Hùng với cáo buộc là thủ phạm các vụ thuê xe ôtô nói trên...

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Văn Hùng sau khi ra tù về tội đánh bạc, không có việc làm ổn định lại ham trò cờ bạc nên nảy sinh ý tưởng lừa đảo.

Từ 5/2017, Hùng thường lên mạng tìm địa chỉ các đơn vị kinh doanh xe ôtô tự lái. Biết địa chỉ, Hùng đích thân xem xe trước, song mục đích là để ghi biển số, hãng xe, sau đó hắn liên lạc với một người quen ở miền Nam đặt làm giả giấy tờ các xe mang tên Nguyễn Văn Hùng.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Mỗi khi các xe tự lái đã có giấy tờ xe giả hoàn chỉnh mang tên mình, Hùng lần lượt thuê rồi mang đi các tiệm cầm đồ cầm cố với tiền giao động 200 -700 triệu đồng/xe. Với thủ đoạn này, Hùng đã thực hiện trót lọt gần chục vụ thuê xe đem đi cầm cố, lấy số tiền hàng tỷ đồng để đem đi chơi cờ bạc, chi tiêu cá nhân.

Thời điểm bắt Hùng, cảnh sát thu 7 bộ giấy tờ xe giả. Phòng cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án.