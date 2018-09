Khởi tố Phó giám đốc viện tiêm nhầm vắcxin làm 3 trẻ tử vong

Công an Quảng Trị vừa khởi tố thêm 2 bị can trong vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong vì tiêm nhầm thuốc tại Bệnh viện huyện Hướng Hóa vào tháng 7/2013.

Ngày 6/10, Công an Quảng Trị cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiện, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa và điều dưỡng viên Trần Thị Hải Vân để làm rõ hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai được tại ngoại.

Khoa sản Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, nơi xảy ra sự việc tiêm nhầm thuốc gây mê khiến 3 trẻ tử vong.

Vào tháng 7/2013, 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm văcxin viêm gan B tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa. Ba tháng sau, công an Quảng Trị khởi tố vụ án để điều tra.

Đến tháng 3, công an Quảng Trị khởi tố bị can Nguyễn Thị Thuận (50 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) về hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

Nhà chức trách làm rõ, do mất điện và cẩu thả, không kiểm tra nên y tá Thuận đã lấy nhầm thuốc Esmeron, là thuốc giãn cơ, dùng trong gây mê để tiêm thay vì văcxin viêm gan B. Đây là nguyên nhân khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong.

VnExpress