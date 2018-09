Khởi tố 'dì ghẻ' đánh chết con người tình

Xác định Hà tham gia đoạt mạng con riêng của người tình, công an đã khởi tố người đàn bà này.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố, tạm giam Bùi Thị Hà (30 tuổi) về hành vi đồng phạm giết người. Hà bị cáo buộc cùng người tình Đỗ Văn Lợi (sinh năm 1968, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh) đánh chết con trai 8 tuổi của Lợi là cháu Đỗ Doãn Lộc (sinh năm 2006). Trước đó, Lợi đã bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, trước khi bị chuyển tội danh thành Giết người.

Sau 3 ngày điều trị, cháu Lộc đã qua đời. Ảnh: Người Lao Động

Theo điều tra, chiều 15/3 tại căn nhà nằm trong ngõ cụt ở phố Tiền An (thành phố Bắc Ninh), bé trai Đỗ Doãn Lộc bị cha dùng thang giường và điếu cày hành hung do bị nghi ăn cắp tiền của "mẹ kế" mua đồ chơi. Chứng kiến sự việc, Hà không can ngăn mà còn xông vào cùng Lợi đánh đứa bé bầm tím mặt mày.

Thấy con bất tỉnh, Lợi thông báo với người thân ở gần đó để đưa đi cấp cứu rồi bỏ trốn. Hà cũng rời nhà người tình sau đó. Ngày 17/3 Lợi bị bắt, tung tích của Hà bị phát hiện.

Ba ngày sau khi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, bé Lộc đã tử vong. Quá trình triệu tập Hà, công an xác định sự liên quan của cô ta nên khởi tố về tội Giết người.

Bé Lộc ở với người thân từ bé do bố mẹ đều đi tù vì buôn bán ma túy. Đầu năm 2013 Lợi mãn hạn tù, đón con về nuôi. Trong thời gian này ông ta cặp kè với Hà, đưa về sống chung. Theo điều tra, ngoài bị bố hành hung, Lộc còn thường xuyên bị Hà quát mắng, đánh đập do bị nghi ngờ ăn cắp tiền lẻ mua đồ chơi.

VnExpress