Kẻ trốn nã 9x ôm mìn đi trả thù

Kẻ giang hồ 9x ở Thanh Hóa dù bị truy nã song vẫn liều lĩnh quay về quê ôm mìn đi trả thù.

Ngày 8/8, thượng tá Hoàng Văn Lư, Phó trưởng công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam nghi can Trần Văn Trung (tức “Mậm Thế”, 26 tuổi, ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, cơ quan công an nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Thìn (41 tuổi, ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) về việc rạng sáng ngày 10/6 cả gia đình đang ngủ trên tầng 3 thì nghe một tiếng nổ lớn đinh tai.

Hiện trường vụ án.

Vợ chồng bà chạy ra mở cửa thì thấy khói và mùi khét, toàn bộ kính cửa sổ tầng 3 bị vỡ tan, lan can bằng inox bị hư hỏng, một đoạn tường nhà bị rạn nứt. Nghi ngờ có người ném mìn ám sát, gia đình bà Thìn trích xuất camera thì thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo đen cầm một vật lạ ném vào nhà.

Cũng theo nữ chủ nhà, trước đó vào ngày 5/4 cũng có một thanh niên cầm mìn ném vào nhà, tuy nhiên do quả mìn vướng vào dây điện văng ngược trở ra và phát nổ ngoài đường nên không gây hậu quả.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, nghi can Trần Văn Trung bị trinh sát bắt giữ khi đang ẩn náu tại nhà bố vợ ở thị trấn Hà Trung. Kẻ này khai là thủ phạm ôm mìn ném vào căn nhà bà Thìn.

“Trung khai nhận mua thuốc nổ từ Hà Nam về Thanh Hóa để trả thù bố con ông Nguyễn Đức Thuận (chồng bà Thìn) do mâu thuẫn trước đó”, thượng tá Lư cho hay.

Theo nhà chức trách, Trần Văn Trung có nhiều tiền án, tiền sự. Hiện bị Công an TP Thanh Hóa truy nã về tội đánh bạc trong vụ bắt sới bạc trên xe ô tô lưu động đầu tháng 9/2016.