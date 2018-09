Kẻ thủ ác tiếp tục đi trộm sau khi đâm chết vợ chồng ở Hưng Yên

Sát hại vợ chồng gia chủ xong, Tráng vào bệnh viện trộm được 2 điện thoại và 80 triệu đồng rồi lên Hà Nội ăn chơi.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi giết người của Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú thành phố Hưng Yên). Công an tỉnh Hưng Yên hiện khởi tố, tạm giam Tráng về tội Giết người. Công an thành phố Hưng Yên khởi tố Tráng về tội Trộm cắp tài sản ở một vụ án khác.

Trước đó, đêm 16 rạng sáng 17/8, phát hiện cửa ngách nhà anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) không khóa, Tráng trèo cổng, đi qua cửa ngách vào phòng ngủ của vợ chồng anh này. Đang với tay lấy chiếc điện thoại sạc ở đầu giường thì vợ anh Trường tỉnh giấc, bắt quả tang, Tráng lập tức rút dao đâm gục vợ chồng gia chủ rồi tẩu thoát.

Căn nhà của vợ chồng anh Trường ở Hưng Yên, nơi xảy ra án mạng rạng sáng 17/8. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Gây án xong, Tráng giả làm người nhà đi chăm bệnh nhân, mò vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên chờ sơ hở để trộm cắp tài sản. Khoảng 2h ngày 18/8, anh ta phát hiện một phụ nữ ở khoa sản ngủ quên nên ra tay trộm túi xách bên trong có 2 điện thoại di động và 80 triệu đồng.

Tráng sau đó sợ bị công an điều tra vụ giết người nên lập tức trốn lên Hà Nội. Tại đây, Tráng nhờ người yêu cũ thuê giúp phòng trọ song không được nên anh ta vào một quán bar ở quận Hai Bà Trưng ăn chơi.

Sau một ngày đêm ở Hà Nội, Tráng về Hải Dương tìm gặp bạn nghiện cũ và cùng đi chơi ma túy đá. Hết sạch 80 triệu đồng tiền trộm cắp sau ba ngày, Tráng nghĩ công an không phát hiện vụ giết người nên trở về nhà ở thành phố Hưng Yên.

Ngày 29/7, anh ta bị Công an thành phố Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp điện thoại di động iPhone 6 plus tại một phòng trọ gần trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên. Từ khi bị bắt, Tráng chỉ nhận gây ra vụ trộm điện thoại ở khu nhà trọ.

Khám xét nhà Tráng sau đó, cảnh sát thu giữ một số con dao. Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự cho thấy trên một con dao bầu có ADN của nạn nhân Hoa. Sau nhiều ngày bị thẩm vấn, sáng 3/9 anh ta khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội với vợ chồng chị Hoa, anh Trường.

Tráng liên tiếp gây ra các vụ trộm tài sản, sau khi gây án ở nhà anh Trường, chị Hoa, rạng sáng 17/8. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Tráng khai do không có tiền mua ma túy nên thường lang thang tìm nhà nào không khóa cửa để đột nhập trộm cắp các món đồ gọn nhẹ như điện thoại, ví tiền. Tráng luôn giắt theo con dao bên mình, phòng khi bị bắt sẽ chống trả.

Theo người thân, học hết cấp 3, Tráng đi nghĩa vụ quân sự sau đó thi đỗ đại học chuyên ngành luật ở Hà Nội. Với bằng cử nhân, anh ta về làm cán bộ tư pháp ở phường An Tảo (thành phố Hưng Yên). Sau hai năm công tác, Tráng nghỉ việc để ra Hà Nội lập nghiệp và dính vào ma túy.

Thời gian này, với vỏ bọc là người có tiền, Tráng quen cô gái 22 tuổi quê Tuyên Quang. Tháng 8/2009, anh ta ép chị này vào nhà nghỉ để tâm sự và khống chế hiếp dâm. Tráng sau đó bị Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xử 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Hiếp dâm.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Tráng có một con gái nhỏ. Anh ta và người vợ sau hiện sống trong căn nhà chừng 100 m2 ở sát nhà bố mẹ đẻ.

