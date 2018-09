Hỗn chiến bằng súng ở Thanh Hóa khiến một người trọng thương

Sau khi gây ra vụ nổ súng do mâu thuẫn nợ nần, nhóm thanh niên bỏ trốn và hai ngày sau đến công an đầu thú.

Ngày 15/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng hai nghi can Võ Sỹ Thìn (30 tuổi, ở phường Quảng Thành) và Lê Xuân Quý (36 tuổi, phường Đông Hương) về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bốn nghi can Thìn, Quý, Lực, Phúc (từ trái qua).

Liên quan vụ án, công an cũng khởi tố thêm hai bị can Trịnh Văn Phúc và Nguyễn Văn Lực (cùng 36 tuổi, ở phường Quảng Thành) về tội che giấu tội phạm.

Nhà chức trách xác định, do mâu thuẫn nợ nần nên ngày 1/6, Thìn rủ Quý đến cửa hàng tài chính Tín Nhất, ở phố Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, để trả thù. Khi đi, hai người này đem theo một khẩu súng tự chế đã cưa nòng và một khẩu K54 cùng 5 viên đạn.

Trên đường di chuyển, Quý và Thìn gặp Trịnh Văn Phúc và Nguyễn Văn Lực nên nhờ chở đi. Đến nơi, Thìn cầm súng ria đi vào trong nhà thì gặp Lê Đại Hậu cầm dao xông ra tấn công.

Quý ở ngoài đã sử dụng súng K54 bắn bốn phát về phía anh Hậu, trong khi Thìn dùng súng ria bắn thêm một phát vào nạn nhân. Vụ nổ súng khiến anh Hậu trọng thương. Gây án xong, nhóm côn đồ bỏ trốn, hai ngày sau đến công an đầu thú.