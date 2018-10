Hơn 20 cảnh sát khép vòng vây ôtô chở 30 bánh heroin

Phát hiện bị bao vây khi tới địa phận xã Vân Diên (Nghệ An), Ích và đồng bọn định đạp cửa bỏ trốn song bị khống chế sau đó.

Ngày 15/10, Trung tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho hay vừa phối hợp với cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án lớn về ma túy, bắt Nguyễn Ngọc Ích (41 tuổi) và Trần Đình Hợi (34 tuổi) cùng trú huyện Thanh Chương.

Sau thời gian lập án đấu tranh, sáng 15/10, xác định Ích cùng đồng phạm sẽ vận chuyển ma túy hướng Thanh Chương về thành phố Vinh nên cảnh sát "đón lõng".

Lúc 7h, phát hiện chiếc i10 loại 4 chỗ màu trắng nghi vấn chở ma túy lăn bánh trên quốc lộ 46 tới địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), hơn 20 cảnh sát khép vòng vây. Xe dừng, hai người trong xe là Nguyễn Ngọc Ích và Trần Đình Hợi định đạp cửa xông ra ngoài bỏ trốn song bị khống chế.

Một trong hai nghi can bị bắt giữ cùng tang vật là những bịch heroin được bọc kín trong túi bóng đen hôm 15/10. Ảnh: CA.

Tang vật thu trên xe là 30 bánh heroin. Nhà chức trách xác định số ma túy này được bộ đôi mua của đối tác tại Lào đưa về thành phố Vinh làm điểm trung chuyển, trước khi đem đi tỉnh khác. Ích là người cầm đầu đường dây này.

Chuyên án đang được mở rộng.