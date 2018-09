Hé lộ cuộc dàn xếp sai luật với cô gái bị xăm 'quái thú'

Cuộc gặp giữa đại diện hai bên diễn ra tại phòng làm việc của một cán bộ TAND thành phố Vũng Tàu, trong hơn một tiếng.

TAND thành phố Vũng Tàu vừa bị xác định vi phạm thủ tục tố tụng hình sự khi tổ chức cuộc hòa giải giữa nạn nhân (cô gái bị xăm hình rết lên mặt) với đại diện của gia đình bị can để yêu cầu bãi nại, đề nghị không xử lý người được cho là có vi phạm.

Trao đổi cùng phóng viên Ngoisao.net, bà Trần Thị Hoa (người đại diện, mẹ của nạn nhân Giang) cho biết cuối tháng 3/2012 gia đình bà nhận được 2 lá thư gửi qua đường bưu điện của TAND thành phố Vũng Tàu. Một thư thông báo lịch xét xử vụ án vào ngày 5/4/2012, lá thư còn lại có giấy mời của tòa án đề nghị bà và Giang có mặt ngày 1/4/2012 để hỏi một số vấn đề liên quan đến vụ án.

"Trước hai lá thư này, gia đình tôi không nhận được thông tin gì của tòa án", bà Hoa nói. Sau cuộc họp gia đình, mọi người nhất trí 5 người sẽ vào Vũng Tàu, trong đó có Giang, chị của Giang và bà Hoa. Bà Hoa không đủ tiền lo chi phí đi máy bay cho tất cả, nên hai người trong đoàn phải đi ôtô.

Bà Hoa không nhớ hôm gặp nhau là chiều mùng 2 hay 3/4/2012 nhưng cam đoan diễn ra tại phòng làm việc của một cán bộ TAND thành phố Vũng Tàu. Bên bị hại có 3 mẹ con bà. Phía bên kia là bà Nguyễn Thị Liễu (chị ruột, đại diện cho bị can Nguyễn Thị Anh hay Trâm Anh). Người làm chứng là "ông chủ" của phòng làm việc này.

Cuộc gặp diễn ra trong hơn một tiếng, theo bà Hoa nội dung trao đổi chủ yếu theo gợi ý của vị cán bộ tòa án. Bà Liễu bảo muốn sự việc được giải quyết theo quan hệ dân sự, thật lòng muốn khắc phục hậu quả để bên bị hại rút đơn yêu cầu.

"Nghĩ họ đã thật lòng, vì tình người, tình đồng hương nên tôi đồng ý. Giang cũng đồng ý tha thứ. Hai bên cũng cam kết sẽ không kiện cáo gì nhau nữa", bà Hoa nói và cho biết lúc đó chưa chốt lại mức tiền bồi thường vì cùng cho rằng phải "suy nghĩ thêm".

Tối cùng ngày, bà Liễu gọi điện cho bà Hoa, nói mức bồi thường là 350 triệu đồng. Bà Hoa đồng ý. Hai bên hẹn hôm sau đến phòng làm việc của vị cán bộ tòa trên để giao nhận.

Cảnh sát cáo buộc do ghen tuông, bà chủ Trâm Anh đã chỉ đạo việc xăm hình rết lên mặt và ngực của cô gái làm công tên Giang.

Bà Hoa kể tiếp, hôm đó bên trao tiền có bà Liễu, bà Huyến (mẹ bị can Trâm Anh), mẹ chồng bị can và một ông anh em họ. Phía bên bị hại gồm đầy đủ 5 người cùng đi vào Vũng Tàu. Ông cán bộ tòa án tiếp tục là người làm chứng. Do nhận trước 20 triệu từ khi vụ án bị điều tra nên bà Hoa được giao số tiền còn lại là 330 triệu đồng.

"Tôi nhận đủ ngay lúc đó. Mỗi bên đều viết giấy biên nhận với đầy đủ chữ ký của cả hai. Ông cán bộ tòa án không ký vào đây", bà Hoa nói. Xong việc giao tiền, Liễu mời phía bị hại đi ăn cơm thân mật nhưng bà Hoa không tham dự.

Vài hôm sau, bà Hoa nhận được thông báo của tòa án rằng vụ án xăm hình rết lên mặt Giang sẽ không đưa ra xét xử. Từ hôm đó, gia đình bà và phía bà Liễu không liên lạc với nhau.

Ông Phạm Đình Chương (Trưởng Công an xã Nghi Diên) cho biết trước đó trong một lá đơn yêu cầu bồi thường, gia đình bà Hoa đề nghị tòa án buộc phía bị can bồi thường gần 320 triệu đồng. Trong đó tổn thất về sức khỏe tinh thần của Giang là 50 triệu đồng, thiệt hại về nhan sắc và nhân phẩm 100 triệu đồng; tổn thất về tinh thần gia đình 20 triệu đồng... "Từ lúc sự việc của cháu Giang xảy ra, chính quyền theo dõi sát vụ án. Nhiều lần, tôi động viên cháu cố gắng vượt qua mặc cảm", ông Chương nói.

Hiện Giang không có mặt ở nhà, gia đình cho biết cô đã vào Đăk Lăk làm việc. Suốt buổi sáng, phóng viên nhiều lần liên lạc vào số máy cầm tay của Giang nhưng hễ đề cập tới vụ án cô lại cúp máy.

Bà Hoa cho biết, Giang bị tổn thất tinh thần quá nhiều nên không muốn nhắc lại nữa. Hiện gia đình bà không biết cơ quan pháp luật xử lý vụ án thế nào. Việc bà giải quyết dân sự với phía bị hại đã xong. Mong muốn lớn nhất của bà là Giang xin được việc làm ở thành phố Vinh, đã nộp đơn mấy nơi nhưng chưa được đồng ý.

