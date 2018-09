Hàng nghìn lít dầu bẩn chuẩn bị tuồn vào quán ăn

Ập vào một ngôi nhà, cảnh sát thu được hơn năm nghìn lít dầu bẩn đang chuẩn bị được mang đi tiêu thụ.

Dầu bẩn

Sau thời gian theo dõi, 3h sáng 27/9 lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP Vinh (Nghệ An) ập vào ngôi nhà trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Hưng Dũng (TP Vinh), bắt quả tang ông Nguyễn Quốc Tuấn (45 tuổi) đang sang chiết dầu không rõ nguồn gốc vào can nhựa có nhãn hiệu Tường An.

Tang vật thu tại chỗ là 5.100 lít dầu không rõ nguồn gốc, trong đó có hàng nghìn lít được đóng sẵn chuẩn bị đưa lên xe đi tiêu thụ, số còn lại nằm ở 5 téc sắt lớn.

Làm việc với cảnh sát, ông Tuấn khai hàng ngày gom dầu bẩn ở các cơ sở tại thị xã Cửa Lò đem về đóng vào can nhựa có nhãn hiệu Tường An. Bình quân mỗi ngày cơ sở này cung cấp cho nhà hàng, quán ăn ở thành phố Vinh và lân cận 500 lít dầu bẩn.

Tang vật hơn 100 can dầu bị thu giữ.

Tất cả tang vật được nhà chức trách niêm phong, chờ tiêu hủy.