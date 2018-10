Hận anh trai bị đánh nên xúi đàn em giết con đối thủ trả thù

Hưng liên tục trách mắng, kích động Thảo, chỉ nhà anh Kiên, khiến Thảo xông vào gây nên cái chết cho bé trai 8 tuổi là con anh Kiên.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi, quê Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (36 tuổi, huyện Tam Đảo) về tội Giết người, có khung hình phạt lên tới tử hình.

Thảo và Hưng tại cơ quan điều tra.

Theo nhà chức trách, Hưng được anh trai là Nguyễn Cường Trung giao cho trông coi việc khai thác đất ở khu vực Đầm Cốc (xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc). Đầu năm 2018, Hưng thuê Thảo trông coi bãi khai thác đất này.

Sáng 13/4, anh Vũ Văn Kiên (30 tuổi) cùng một số người đưa máy xúc đến khu vực Đầm Cốc khai thác đất thì bị anh Trung, Thảo ngăn cản, yêu cầu đưa phương tiện ra khỏi vị trí này. Hai bên đã xảy ra xô xát, anh Trung bị ba người bạn của anh Kiên dùng dao quắm, tuýp sắt đánh phải đi cấp cứu.

Lúc đó, Hưng không có nhà song khi biết chuyện anh trai bị đánh đã tức tối. Đầu giờ chiều 14/4, khi ở trong quán karaoke, Hưng nhiều lần bảo Thảo: “Anh rất buồn chúng mày ở đấy mà để anh Trung bị đánh”.

Gây án từ lời trách mắng của đàn anh

Đến 18h cùng ngày, trên đường về, Hưng tiếp tục trách Thảo về việc hôm trước có mặt mà để Trung bị nhóm anh Kiên đánh. Khi qua nhà máy bê tông Đạo Tú (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Hưng rẽ trái và qua nhà anh Kiên, đã chỉ cho Thảo biết vị trí căn nhà.

Do bị trách mắng, nên khi ôtô đã qua nhà anh Kiên khoảng 200m, Thảo bảo Hưng quay xe lại để trả thù. Thảo đeo khẩu trang, lấy lưỡi lê mang theo vào nhà anh Kiên, còn Hưng ngồi chờ trong xe.

Vào đến cổng, Thảo gặp bé Vũ Hoàng Anh (8 tuổi, con trai anh Kiên) và cháu Đỗ Thế Bảo (7 tuổi, con chị gái anh Kiên) đang chơi trước cửa. Gã liền tấn công bé Hoàng Anh nhiều nhát bằng lưỡi lê rồi chạy ra xe Hưng đang chờ. Thảo thông báo với Hưng vừa đâm con trai anh Kiên. Bé Hoàng Anh sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trên đường đi, sau khi dùng khẩu trang lau lưỡi lê dính máu, Thảo vứt xuống gốc đa. Về nhà Hưng ngủ, đến sáng hôm sau, Thảo được đàn anh đưa 10 triệu đồng mang về cho mẹ.

Sau khi nhắn với mẹ sẽ đi làm xa một thời gian, Thảo được Hưng chở về huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) và cả hai bị cảnh sát bắt giữ. Ngày 20/7, cơ quan điều tra đã yêu cầu Thảo mô tả toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên là do Thảo bị Hưng trách mắng nhiều việc để anh Trung bị đánh thương tích. Thảo chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Với Nguyễn Khánh Hưng, bị can này có hai tiền án xong không chịu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Bị can là người đã chỉ cho Thảo biết căn nhà của anh Kiên và đồng tình việc quay xe lại để đàn em gây án. Bị can này giữ vai trò đồng phạm với Thảo.