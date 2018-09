Giây phút cảnh sát nổ súng, đặt bàn chông chặn xe chở 288 bánh heroin

Cảnh sát nổ súng bắn thủng lốp xe, đập vỡ kính, ném quả hơi cay, đặt bàn chông để bắt hai kẻ vận chuyển 288 bánh heroin.

Cảnh sát nổ súng bắn thủng lốp xe, đập vỡ cửa kính, ném quả hơi cay để khống chế Bằng. Ảnh: Sơn Ngọc

Ngày 26/2, chia sẻ về quá trình phá chuyên án thu giữ 288 bánh heroin tại Cao bằng, Trung tá Ngô Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục điều tra tội phạm về ma túy (C47) cho biết, "đây là chiến công lớn thứ 4 từ trước đến nay (sau chuyên án 499 bánh heroin giấu trong bình gas công nghiệp, triệt phá đường dây 498 bánh heroin ở Điện Biên, phá chuyên án 300 bánh heroin ở Phú Thọ)".

Theo Cục phó C47, để có thành công của chuyên án là hàng tháng vượt gian khổ qua những khung đường Tây Bắc, ăn ở trong rừng sâu và thậm chí hàng chục chiến sĩ không có Tết để theo dấu những trường hợp trong đường dây.

Sáng mùng 2 Tết, sau khi có thông tin cụ thể về đường dây, một tổ công tác bí mật xuất quân. Mùng 3, mùng 4 Tết những cánh quân tiếp theo cũng đồng loạt lên đường.

“Nhiều lần Ban chuyên án quyết định đánh bắt đường dây này trước Tết. Dự kiến không dưới 4 lần bắt, tuy nhiên phải đến ngày 23/2 thời cơ mới thực sự chín muồi, gần 50 cán bộ chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác mới thực sự đánh án và thành công tuyệt đối", trung tá Bình chia sẻ.

Số heroin được để trong ba lô và bao dứa được Thành ném xuống đường để tẩu tán. Ảnh: Sơn Ngọc

Nổ súng, thả bàn chông rượt đuổi xe chở ma túy như phim hành động

Tối 23/2, hai anh em họ Trần Văn Bằng và Trần Tiến Thành lái hai chiếc ôtô từ nhà ở Vĩnh Phúc theo hướng Bắc Kạn đi Cao Bằng. Nhận được tin báo 'cáo' đã ra khỏi hang, tất cả các tổ công tác vào trận địa mai phục theo kế hoạch phân công của Ban chuyên án.

Địa điểm chọn đánh án là Km14, quốc lộ 3, thuộc địa bàn xã Bạch Đằng, huyện Hòa An (cách thành phố Cao Bằng khoảng 13km), tại đây Ban chuyên án có một tổ công tác làm nhiệm vụ chốt chặn. Ngoài ra ba tổ công tác dọc quốc lộ 3, một tổ khác làm nhiệm vụ đón lõng, hai tổ công tác khóa đuôi phía sau.

Thời điểm này, trinh sát phát hiện có thêm một xe 'hoa tiêu' đi theo hướng Cao Bằng - Bắc Kạn. Ba xe “chập” nhau tại một điểm trên tuyến quốc lộ. Xe hoa tiêu báo đã an toàn, cả ba xe cùng di chuyển theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng, vào một quán ăn ven đường. "Tuy nhiên lúc này, do nghi ngờ có trinh sát theo dõi nên chỉ vừa vào được một lúc, ba người trên ba xe không ăn mà đi ra luôn. Do vậy phương án bắt đối tượng ngay tại quán ăn không thực hiện được”, trung tá Bình kể lại.

Đến khoảng 22h xe hoa tiêu vọt qua địa điểm chặn bắt tại Quốc lộ 13. Ban chuyên án quyết định để cho xe này đi tiếp. Một xe tải của tổ chặn bắt di chuyển chắn ngang, làm tắc đường nhằm chặn bắt hai xe sau.

Khi thấy tổ công tác ra dấu hiệu dừng xe, Trần Văn Bằng đâm thẳng xe vào xe của tổ công tác đang chắn ngang đường nhằm thu hút sự chú ý vào xe mình, tạo điều kiện cho xe sau quay đầu trốn thoát.

Lúc này tổ công tác buộc phải nổ súng trấn áp, bắn thủng lốp xe, đập vỡ cửa kính, ném quả hơi cay để trấn áp và khống chế được Bằng.

Nghe thấy tiếng súng nổ, Trần Tiến Thành đi cách đó không xa quay đầu xe. Di chuyển được vài trăm mét rồi vứt các túi du lịch và bao tải chứa ma túy xuống ven đường nhằm tẩu tán tang vật rồi tăng ga bỏ trốn.

Thành cùng số tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo Ngọc

Hai tổ khóa đuôi phía sau nhận được tin xe đối tượng quay đầu liền tổ chức giăng bàn chông để đánh xịt lốp. Tuy nhiên, do Thành phóng xe với tốc độ cao nên tổ công tác giăng bàn chông chậm một nhịp liền lên xe đuổi theo.

Trong tình huống này nếu đuổi theo sẽ bắt ngay được Thành, tuy nhiên do Thành chạy xe tốc độc cao có thể rơi xuống vực, hai bên đường có nhiều nhà dân vì thế không an toàn nên tổ công tác giữ khoảng cách. "Sau gần 20 km truy đuổi, thấy an toàn tổ công tác ép sát, không chế và bắt giữ được Trần Tiến Thành”, Phó Cục trưởng Ngô Thanh Bình kể lại.

Nói về chiến công này, Cục phó C47 cho rằng đó là kết quả của sự đồng lòng, quyết chí, không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh công an các đơn vị, địa phương.

Chuyên án ma túy này được triệt phá, nhà chức trách đã bắt 5 người, thu giữ 288 bánh heroin (100kg), trị giá khoảng 57 tỷ đồng, 3 xe ôtô (Huyndai i10, Ford Ranger, Land rover) cùng 100 viên ma túy tổng hợp và 1 tỷ đồng.

