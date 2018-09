Ép nữ sinh quan hệ tình dục 

Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, vừa bắt khẩn cấp Cấn So Ny (18 tuổi) để điều tra hành vi dùng vũ lực ép trẻ vị thành niên quan hệ tình dục.

Theo điều tra, ngày 26/12, Cấn So Ny (xã Phụng Thượng) phóng xe máy đến trước cổng UBND xã Phụng Thượng rủ bé My (12 tuổi) đi chơi. Thay vì đến địa điểm như hứa hẹn, Ny ép My vào nhà người quen, kéo vào buồng kín.

Trong căn nhà không có người, Ny đã đánh đập, ép nữ cô bé quan hệ tình dục. Cậu thanh niên 18 tuổi chỉ dừng hành vi đồi bại khi có người gọi cửa. Lợi dụng lúc này, My chạy về nhà.

Tại cơ quan điều tra, Ny đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Phương Bắc