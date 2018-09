Được bồi thường 300 triệu do ngồi tù oan tội giết người

13 năm trước, vì dấu vân tay vô tình để lại trong nhà nạn nhân, ông Nhàn bị bắt tạm giam suốt 4 năm vì được cho là hung thủ.

Ngày 19/1, ông Lê Anh Minh - Phó phòng Bồi thường VKSND TP HCM - đã ký biên bản về việc Viện chấp nhận bồi thường cho ông Trương Bá Nhàn, người bị truy tố oan về tội Giết người và Cướp tài sản hơn 13 năm trước, tổng cộng gần 300 triệu đồng. Trong đó, hơn 225 triệu là tiền tổn thất tinh thần cho gần 4 năm ông Nhàn bị bắt giam oan (tháng 1/2002 - 9/2005) và tiếp tục bị truy tố oan đến tháng 6/2006 sau khi được tại ngoại; 70 triệu đồng là tiền ông bị mất thu nhập.

Viện kiểm sát cũng chấp nhận yêu cầu của ông Nhàn về việc đăng báo cải chính; tổ chức xin lỗi công khai tại nơi cư trú của ông ở phường 13, quận Bình Thạnh với sự tham dự của chính quyền địa phương.

Trước đó, ông Nhàn yêu cầu được bồi thường tổng cộng gần một tỷ đồng nhưng trong quá trình thương lượng đã rút lại một số khoản và chấp nhận phương án của Viện kiểm sát.

Ông Nhàn (áo đen) cùng luật sư Trần Văn Hiếu, người hỗ trợ pháp lý trong vụ bồi thường oan sai.

Theo nội dung vụ án, 13 năm trước ông Nhàn bị cáo buộc thực hiện hành vi giết bà Hoàng Thị Kim A (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) để cướp tài sản. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an TP HCM thu được dấu vân tay ngón "nhẫn phải" bên trong hộc tủ bằng gỗ ở phòng ngủ nạn nhân và xác định so với bản mẫu so sánh mang tên Trương Bá Nhàn "là ngón tay của cùng một người". Ông Nhàn bị bắt giam sau đó.

Quá trình điều tra, ông Nhàn nhiều lần kêu oan. Ông cho biết, là em bà con với chồng nạn nhân nên thường qua lại như người một nhà. Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án, vợ chồng bà A nhờ ông vào phòng ngủ dọn dẹp và kê giùm tủ, có thể ông đã đụng tay vào hộc tủ đựng tiền nên để lại dấu vân tay.

Hôm xảy ra vụ án, ông cho rằng có chứng cứ ngoại phạm song cơ quan điều tra không chấp nhận. VKSND TP HCM sau đó ra cáo trạng truy tố ông Nhàn về tội Giết người và Cướp tài sản với mức hình phạt lên đến tử hình. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển sang TAND TP HCM để xét xử. Nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết mâu thuẫn, chưa được làm rõ, toà đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Ông Trương Bà Nhàn chấp nhận rút một phần yêu cầu bồi thường trong buổi làm việc hôm nay.

Đến ngày 8/6/2006, với lý do đã hết thời hạn điều tra, chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đình chỉ điều tra bị can với ông Nhàn. Ông Nhàn sau đó đã gửi đơn đến VKSND TP HCM yêu cầu được xin lỗi công khai tại nơi cư trú, đăng cải chính trên báo và bồi thường hơn 947 triệu đồng gồm các khoản về tổn thất tinh thần, sức khỏe, mất thu nhập... trong gần 4 năm bị bắt giam.

Hồi tháng 12/2014, trong buổi làm việc tại TP HCM về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu - dẫn đầu đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - đã yêu cầu Viện công tố TP HCM phải đôn đốc giải quyết triệt để việc bồi thường oan sai cho ông Nhàn trước khi đoàn báo cáo trước Quốc hội vào tháng 4.

Sau khi xem xét đơn của ông Nhàn, ông Lê Anh Minh, Phó phòng Bồi thường VKSND TP HCM nêu ý kiến, chấp nhận sẽ khôi phục danh dự cho ông Nhàn; bồi thường số tiền nêu trên. Ông Nhàn đã đồng ý việc khôi phục danh dự bằng cách xin lỗi công khai tại nơi cư trú và đăng báo cải chính. Về bồi thường thiệt hại, ông rút lại yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe giảm sút do thời gian đã lâu không còn giữ được các chứng từ. Về phần thu nhập bị mất, ông đề nghị xem xét bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, tức là căn cứ mức lương tối thiểu.

