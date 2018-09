Đi nhậu ngày giáp Tết, em sát hại anh

Trúng nhát chém vào tay trái của em trai, anh Cường bị đứt gần như toàn bộ động mạch, gân, rồi ngã cầu thang và tử vong sau đó.

Vụ án mạng này xảy ra khoảng 3h ngày 26/1, tại phố Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi bị bắt, hung thủ Nguyễn Chí Mạnh (sinh năm 1966) vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì say rượu. Người bị Mạnh tấn công bằng dao là Nguyễn Chí Cường (sinh năm 1964, anh ruột của Mạnh).

Phố Vạn Kiếp, nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, tối 25/1, Mạnh và anh Cường đi liên hoan, sau đó giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn, đuổi đánh nhau. Mạnh dùng con dao to bản chém một nhát trúng tay trái Cường khiến nạn nhân sau đó ngã xuống cầu thang.



“Nhát chém mạnh, gây đứt gần như toàn bộ động mạch, gân. Nhiều khả năng nạn nhân tử vong do mất máu”, một cán bộ công an phường Bạch Đằng cho biết. Sau khi chém anh trai, Mạnh bị công an bắt. Còn Cường đã tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu.

Ở khu phố Vạn Kiếp, hung thủ Nguyễn Chí Mạnh khá nổi tiếng vì hay nhậu nhẹt và say xỉn. Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra, xử lý vụ án.

Theo An Ninh Thủ Đô