Đâm chết hàng xóm vì bị cấm tán tỉnh con gái

Sau khi uống rượu, Nhân (Quảng Nam) nhớ ra bà Hoa hàng xóm từng không cho làm quen con gái nên cầm dao xông vào nhà trút giận.

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi, xã Tam An, huyện Phú Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

Nguyễn Trọng Nhân tại cơ quan điều tra sau khi đâm hai nhát vào ngực khiến hàng xóm tử vong đêm 1/10. Ảnh: C.A.

Theo điều tra chiều 1/10, Nhân mua rượu về uống một mình và đêm hôm đó mang đèn pin cùng một dao con ra ao cá. Trên đường đi, Nhân nhớ lại cách đây hai năm đến nhà hàng xóm là bà Huỳnh Thị Hoa (54 tuổi) để tán tỉnh con gái bà. Tuy nhiên bà Hoa la mắng và ngăn cấm Nhân.

Nhớ lại chuyện cũ, Nhân rẽ vào nhà bà Hoa trong cơn tức giận. Vào đến nhà, thấy bà Hoa đang nằm trên giường một mình, Nhân đã đâm hai nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong trên đường chạy sang hàng xóm kêu cứu.

Sau đó, Nhân chạy ra suối vứt dao và về nhà đi ngủ.