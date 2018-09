Đại ca dùng hàng nóng bị bắt cùng 6 bánh heroin

Cảnh sát bất ngờ ập vào khách sạn khống chế Sơn cùng khẩu súng dắt bên người. Nghi can thừa nhận đã buôn hàng chục bánh heroin ở Sài Gòn.

Sơn cùng 6 bánh heroin. Ảnh: Kiến Tường.

Ngày 10/7, công an quận Bình Thạnh (TP HCM) bàn giao Vũ Hồng Sơn (37 tuổi, ngụ Nam Định) và 5 nghi can khác cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47, công an TP HCM) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, nhiều trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý quận Bình Thạnh cùng công an địa phương ập vào khách sạn Thanh Bình trên đường Lữ Gia (phường 15, quận 11) khống chế Sơn cùng khẩu súng đã lên nòng dắt bên người. Từ lời khai tên này, cảnh sát khám xét thu 6 bánh heroin trong chiếc xe tay ga của hắn gửi tại bãi giữ xe siêu thị trên đường Công Quỳnh (quận 1).

Theo cơ quan điều tra, Sơn là nghi can cầm đầu đường dây ma tuý khủng ở Sài Gòn. Hắn và đồng bọn nằm trong chuyên án mà quận Bình Thạnh theo dõi suốt nhiều tháng qua. Từ lời khai tên này, 5 nghi can khác trong đó có 2 nữ bị bắt khẩn cấp.

Khẩu súng của Sơn. Ảnh: Kiến Tường.

Khám xét nhà và những phòng trọ bọn này lưu trú, cảnh sát đã thu giữ lượng lớn ma tuý là 13 bánh heroin, 1.800 viên thuốc lắc, nhiều ma tuý đá và tiền chất heroin, hơn 200 triệu đồng….

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận trong vòng 20 năm qua liên tục phài ngồi tù với 5 tội danh khác nhau. Vừa ra tù, tên này sang Campuchia dùng 3.000 USD mua hàng nóng để tổ chức đường dây ma tuý từ Nam Định vào Sài Gòn. Thời gian qua, hắn đã tiêu thụ trót lọt 28 bánh heroin khác.

Dưới trướng tên này là nhiều bạn tù từng có thời gian cùng thụ án. Thừa nhận với cảnh sát, Sơn cho biết chỉ chậm chút là hắn rút súng nã đạn cảnh vào cảnh sát. Lúc ở Campuchia, hắn đã thử bắn hàng chục phát và rất chính xác.

Lãnh đạo công an quận Bình Thạnh cho biết đây là chuyên án khó nhất, nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Suốt 6 tháng trời, nhiều trinh sát phải theo dõi ngày đêm, chờ đợi thời cơ. Tang vật trong vụ án cũng là lượng ma tuý lớn nhất mà phía quận này bắt được.

Kiến Tường