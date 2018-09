Cuốn nhật ký oan nghiệt của đôi tình nhân vụng trộm

Bỏ vợ con để yêu Loan, Tiếp đã cùng cô ta viết một cuốn nhật ký tình yêu. Sau này, Loan bỏ theo người khác khiến Tiếp căm hận, xuống tay sát hại.

Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với Hoàng Quang Tiếp (sinh năm 1983, quê xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) vì tội Giết người với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người và có tính chất côn đồ.

Vì gia đình khó khăn nên Tiếp phải cùng vợ tha phương lập nghiệp để kiếm kế sinh nhai. Tại xóm trọ của hai vợ chồng, Tiếp đã phải lòng cô gái Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1987, quê Bình Định, cùng làm nghề buôn bán trái cây). Loan đã ly hôn năm 2010 và có một con. Loan có em gái Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1989).

Do ở gần nhau, lại hay nói chuyện qua lại, Tiếp và Loan nảy sinh tình cảm, lén lút hẹn hò. Mối tình đó bị mọi người ra sức can ngăn, khuyên giải. Em gái Loan biết chuyện cũng đã gọi điện cho gia đình ở ngoài quê can thiệp. Nhiều lần Hiền đã chửi bới, xúc phạm để Tiếp không đến với chị gái mình. Tất cả đều bị đôi tình nhân bỏ ngoài tai.

Khi vợ vừa mới sinh con, đang phải ở cữ, Tiếp công khai mối tình vụng trộm, ra sức lăng mạ vợ con, ép vợ phải ký vào giấy ly hôn. Vợ càng nhẫn nhục bao nhiêu, Tiếp và Loan lại càng công khai, lấn tới bấy nhiêu. Người vợ vì uất ức, bế con bỏ đi nơi khác để cho người chồng bội bạc được tự do với người tình.

Bị cáo Tiếp bị tuyên án tử hình vì tội giết người.

Được rảnh rang để thể hiện cảm xúc yêu đương, hai người có một cuốn nhật ký tình yêu. Hàng ngày, Loan ghi vào đó những nỗi niềm nhớ nhung. Tiếp cũng ghi vào đó những lời yêu đương đẹp đẽ nhất. Thấy cặp đôi quyết tâm đến với nhau, gia đình Loan cuối cùng cũng chấp thuận cho đưa người yêu về Bình Định ra mắt họ hàng. Giữa năm 2012, Tiếp cùng Loan quyết định về Bình Định chung sống.

Tuy nhiên sau nhiều tháng trời ăn ở với nhau ở quê Loan, Tiếp thấy rất khó chịu với cảnh đi ở rể, mâu thuẫn ngày càng tăng. Hai người quyết định quay vào Nam.

Đầu năm 2013, Loan vào Đồng Nai đi làm công nhân, Tiếp tranh thủ ghé về thăm quê Hải Dương. Khoảng tháng 6/2013, Tiếp vào Đồng Nai đoàn tụ nhưng thấy Loan bỗng dưng lạnh nhạt, xa lánh mình. Anh ta theo dõi, phát hiện Loan đã đi theo người đàn ông giàu có khác.

Bị phát hiện, Loan thẳng thừng tuyên bố không còn tình cảm gì với anh ta vì đã có người đàn ông khác. Bị “đá”, Tiếp tức giận, nhưng ban đầu vẫn ra sức níu kéo tình cảm, mong Loan quay về với mình. Anh ta càng van xin, Loan càng xa lánh, tuyên bố cấm Tiếp mò tới phòng trọ của mình. Cô em gái của Loan cũng lên tiếng chửi bới, coi thường anh rể hờ.

Tối 19/9/2013, Tiếp mang cuốn nhật ký mà hai người từng ghi những gì tốt đẹp nhất vào đó hơn một năm qua tới phòng trọ của Loan, hỏi: “Cuốn sổ này còn ý nghĩa gì với em nữa không?”. Loan mắng xối xả: “Nó chẳng có ý nghĩa gì cả”. Tiếp bực tức chạy vào phòng để nói chuyện thì em gái Loan chạy ra đạp khiến anh ta ngã lăn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Anh ta lảo đảo đi về phòng trọ. Cả đêm hôm đó, anh ta không ngủ mà nằm suy nghĩ về những ngày tháng đã qua. Chỉ vì mối tình mù quáng mà Tiếp đã phụ bạc vợ con, đánh mất một gia đình hạnh phúc, để đến với một con người tham vàng bỏ ngãi. Anh ta viết thư tuyệt mệnh, nói rõ lý do sẽ giết chết hai chị em Loan rồi tự tử.

Khoảng 6h sáng ngày 20/9/2013, Tiếp lại mang theo cuốn nhật ký tình yêu và 2 con dao tới ngồi trước cửa phòng trọ chờ để sát hại chị em Loan rồi kết liễu luôn cuộc đời mình. Một lúc sau, Loan ra mở cửa. Tiếp nghĩ cố níu kéo thêm lần cuối, lại cầm cuốn sổ và hỏi lại Loan như đã hỏi vào đêm hôm trước. Loan vẫn nhất quyết từ chối, quay vào ăn sáng để đi làm.

Lúc này, Tiếp đạp cửa xông vào, vung dao liên tiếp vào người của Loan khiến con dao bị gãy cán. Không chịu dừng tay, anh ta rút con dao thứ hai vung vào vùng cổ nhân tình cũ. Thấy vậy, Hiền chạy tới can ngăn thì anh ta vung dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, hông. Lợi dụng sơ hở, Loan vừa ôm cổ, vừa chạy ra ngoài kêu cứu, rồi gục ngã xuống đường.

Trong khi đó, Tiếp cũng dùng dao tự đâm vào vùng bụng của mình nhiều nhát tự vẫn. Khi mọi người xung quanh chạy tới, thì 3 người đều đã nằm gục. Người dân đưa cả 3 đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, thủng phổi, thủng gan, thận, mất máu cấp nên em gái Loan đã tử vong khi chưa tới bệnh viện. Riêng Tiếp và Loan bị thương nhẹ hơn nên thoát chết, Loan bị thương tật 19% sức khỏe.

TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Tiếp mức án tử hình. Tại phiên tòa hôm đó, Loan đã thẳng thừng đề nghị Hội đồng xét xử xử nghiêm đối với người tình cũ.

Tiếp làm đơn kháng án. Tại phiên tòa phúc thẩm vừa diễn ra cuối tháng 8, anh ta trình bày: “Bị cáo đã sai rồi. Bị cáo yêu Loan là sự chân thành, vì bị Loan ép vào đường cùng nên bị cáo mới hành động dại dột như vậy. Bị cáo mồ côi mẹ từ nhỏ, giờ bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo cơ hội để trở về với xã hội, có cơ hội báo hiếu với cha già nơi quê nhà”.

Tuy nhiên, xét thấy dù gia đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, nhưng vì bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng với 2 tình tiết định khung tăng nặng là giết nhiều người, có tính côn đồ nên Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm tử hình với bị cáo Hoàng Quang Tiếp.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi