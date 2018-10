Công an rởm, lừa chạy trường lấy hơn 500 triệu đồng

Lê Văn Đàm (Thanh Hóa) bị truy nã sau khi giả làm công an, lừa chạy trường, xin việc và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, truy nã đặc biệt nghi can Lê Văn Đàm (56 tuổi, ở phường Đông Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Đàm hiện bị truy nã sau khi lừa chạy trường, chạy việc cho nạn nhân ở Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến cuối năm 2017, Đàm giả danh là cán bộ công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa, khoe có nhiều mối quan hệ, có thể chạy trường hoặc xin việc làm vào ngành công an.

Với thủ đoạn trên, Đàm bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn.

Một trong số nạn nhân của Đàm là chị Nguyễn ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá. Tin lời Đàm, chị Nguyễn đưa cho ông ta 530 triệu đồng để xin cho con vào học ở một trường trung cấp ngành công an. Sau khi nhận tiền, người này không thực hiện lời hứa, không trả lại và hiện bỏ trốn.

Bị hại viết đơn tố cáo và Công an tỉnh Thanh Hoá khẳng định không có ai tên Lê Văn Đàm làm trong ngành nên ra lệnh truy nã.