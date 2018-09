Con phê ma túy giết mẹ dã man

Sau khi đâm gục người mẹ và bị trói, Sỉn liên tục hét: 'Thả tao ra. Tao phải cứu mẹ khỏi người mặt trăng'.

Tại ngôi nhà nhỏ tại chợ Nhật Tảo (phường 4, quận 10, TP HCM), vợ chồng anh Tô Minh Công và chị Lan vẫn sững sờ khi ngồi bên cạnh quan tài của mẹ là bà Phạm Thị Hòa (sinh năm 1951). Cả hai người cho biết, em trai mình, kẻ hạ sát mẹ là Tô Minh Nhật Hải (sinh năm 1981, tên thường gọi là Sỉn) nay đã bị bắt và vẫn chưa biết thêm thông tin gì từ phía công an.

Chị Lan nước mắt ngắn dài nhớ lại, chừng 23h ngày 1/4, hai vợ chồng đang nằm ngủ trên gác thì nghe tiếng của bà Hòa gọi vọng lên: “Công ơi! Cứu mẹ. Thằng Sỉn giết mẹ mất”. Ngay lập tức, hai vợ chồng chị lao xuống, trước mắt là cảnh Sỉn đang cầm dao đâm loạn xạ hướng về phía mẹ mình. Anh Công vội la lớn: “Sỉn, mày tỉnh lại ngay. Đó là mẹ mà”. Dường như Sỉn không biết gì, hướng con dao sang phía anh Công. Bà Hòa thấy, liền ôm chặt con trai lại. Sỉn quay dao, đâm vào ngực mẹ một nhát khiến bà Hòa ngã gục.

Gia đình làm lễ tang cho người mẹ xấu số bị con trai giết dã man.

Lúc này, anh Công giằng co con dao với Sỉn. Riêng chị tìm mọi cách mở cửa, kêu cứu hàng xóm. Nghe tiếng cầu cứu, hàng xóm chạy sang, khóa tay, trói Sỉn lại. Lúc này, gã luôn miệng hét lớn: “Thả tao ra. Tao phải cứu mẹ khỏi người mặt trăng”. Chị Lan nghẹn đắng: “Có lẽ, nếu những người hàng xóm không sang kịp thì vợ chồng tôi cũng không sống nổi. Đến nay, tôi vẫn không tin chú Sỉn lại ra tay giết hại mẹ”.

Cố nén nỗi đau, anh Công cho hay, căn nhà nhỏ này có 4 người sống chung khá hòa thuận. Vợ chồng anh là giáo viên lâu năm. Bà Hòa trước đây bán thịt heo ở chợ, thời gian gần đây thấy tuổi tác đã lớn nên mở một quán cà phê nhỏ mưu sinh. Riêng Sỉn không được học hành đến nơi đến chốn, thường đi làm thuê cho những người xung quanh. Sỉn là đứa con ngoan, nghe lời mẹ và anh chị. Nhiều hàng xóm cũng xác nhận điều này. Đồng thời, họ còn cho biết: “Khu vực chợ Nhật Tảo ai cũng biết Sỉn bị nghiện ma túy. Tuy nhiên, chú ấy hiền lành, thuê gì cũng làm, từ trước đến nay chưa gây phật lòng bất kỳ ai”.

Trước đây, Sỉn là một thanh niên gương mẫu. Cách đây vài ba năm, gã thường qua lại với một nhóm thanh niên ăn chơi tại khu vực. Chừng một năm trước, cả gia đình phát hiện gã dính vào ma túy. Vợ chồng anh Công bình tĩnh trước thông tin này, còn bà Hòa thì quá sốc. Không ít lần, bà khóc lóc, cầu xin con trai từ bỏ “cái chết trắng”. Gã thương mẹ, cũng ậm ừ, hứa sẽ cai nghiện, nhưng sau đó lại dùng lời ngon ngọt, thủ thỉ để mẹ vơi buồn rồi mọi chuyện đâu lại vào đó.

Căn nhà nơi Sỉn đâm chết mẹ ruột và chém anh trai.

Chị Lan cho hay, trong cuộc sống, Sỉn và mẹ thường tâm sự và rất hiểu nhau. Bà Hòa lo lắng cho Sỉn còn hơn cả tính mạng của mình. Cũng vì thế, bà tự lên kế hoạch để cai nghiện cho con trai một cách kỹ lưỡng. Bà thường bảo với vợ chồng anh Công: “Thằng Sỉn mà bỏ được ma túy là gia đình mình phải làm lễ lớn chúc mừng”. Tuy nhiên, kế hoạch này không được thực hiện như ý muốn mà kết quả lại theo chiều hướng ngược lại.

Khoảng hai tháng trở lại đây, Sỉn thường lên cơn nghiện nhiều và nặng hơn trước. Mỗi lúc như thế, bà Hòa lại đóng cửa cách ly. Khi còn tỉnh táo, gã cũng cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, lúc đến đỉnh điểm, gã lại gào khóc, kêu la thảm thiết đòi tự tử. Người mẹ xót lòng, mở cửa đưa tiền cho con trai đi mua thuốc thỏa cơn nghiện. Về sau, nghe lời vợ chồng anh Công cũng như hàng xóm, bà Hòa quyết định “cắt viện trợ” tiền mua ma túy. Do đó, mỗi khi lên cơn, gã lại tự tìm cách xoay sở để mua thuốc.

Vào đêm vụ trọng án xảy ra, Sỉn lại lên cơn nghiện. Bà Hòa vẫn đóng cửa, cách ly như bình thường. Tuy nhiên, khi lên cơn, gã đã mất đi nhân tính, tước đoạt mạng sống của đấng sinh thành.

Chiều 4/4, Công an quận 10 cho biết đã bắt giữ Sỉn, tích cực điều tra. Do đây là một vụ trọng án nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM thụ lý, tiếp tục điều tra.

Theo Khám Phá