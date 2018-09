Con gái tâm thần sát hại mẹ rồi hai lần nhảy sông tự tử

Sợ mẹ đưa đi chữa bệnh tâm thần, Lê Thị Bích Thuận (Hà Nội) chém bà tử vong trước khi tìm đến cái chết.

Ngày 17/5, công an quận Long Biên cho biết Lê Thị Bích Thuận (42 tuổi), nghi can chém chết mẹ ruột, tử vong nghi do nhảy sông Đuống tự tử.

Sáng cùng ngày, cảnh sát nhận tin Thuận gây ra án mạng với mẹ đẻ tại khu đô thị Sài Đồng. Một tiếng sau khi xác định, lực lượng chức năng phát hiện Thuận đi xe máy lên cầu Phù Đổng, rồi dừng xe nhảy xuống sông.

Cảnh sát đã ngăn chặn, đưa thiếu phụ này về trụ sở. Thuận khai, sợ mẹ đưa đi chữa bệnh tâm thần nên phải tự tử. Thuận muốn mẹ "đi cùng" mình nên dùng dao chém bà nhiều nhát.

Thuận có tiền sử và đang điều trị bệnh tâm thần nên cảnh sát cho chị này về nhà. Đến trưa, Thuận nhảy sông Đuống tự tử lần hai.

Hiện cảnh sát đã vớt được thi thể Thuận.