Côn đồ nổ súng vào cảnh sát hình sự

Cảnh sát hình sự Thanh Hoá đến quán karaoke giải quyết vụ hỗn chiến đã bị kẻ côn đồ dùng súng tự chế bắn thủng đùi.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giữ 10 thanh niên (từ 18 đến 28 tuổi) để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ.

Trong nhóm này, Nguyễn Văn Cường (28 tuổi) và Phạm Văn Minh (24 tuổi, cùng ở TP Thanh Hóa) bị điều tra thêm hành vi Sử dụng trái phép súng tự chế.

Tang vật vụ án.

Nhà chức trách cáo buộc, khoảng 22h ngày 15/12, nhóm 10 người ở TP Thanh Hóa đi hát tại karaoke trên địa bàn xã Hoằng Vinh (huyện Hoằng Hóa) thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên địa phương.

Hai nhóm sau đó dùng gạch đá, gậy sắt lao vào hỗn chiến ngay tại quán. Khi lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Hoằng Hóa có mặt, hai nhóm này bỏ chạy.

Tuy nhiên, một lúc sau, Phạm Văn Minh, Nguyễn Văn Cường và hai người khác (cùng ở TP Thanh Hóa) mang theo súng tự chế quay lại tìm đối phương trả thù.

Thấy vậy, Đội phó đội Hình sự Công an huyện Hoằng Hóa Cao Văn Thịnh đã dùng súng bắn một phát đạn cao su chỉ thiên để trấn áp. Sau khi tiếng súng vang lên, tên Cường ngồi sau xe Minh đã dùng súng tự chế bắn vào đùi trái anh Thịnh khiến cán bộ này bị thương. Gây án xong, chúng bỏ trốn.

Một tuần sau, cảnh sát đã bắt giữ được 10 nghi can, thu giữ hai khẩu súng tự chế. Công an đang tiếp tục truy bắt các nghi can còn lại.