Cô giáo thoát nạn nhờ làm theo yêu cầu của hai tên cướp

Bà Hiệp (Hà Nam) lấy tiền, vàng đưa cho hai tên cướp thiếu tiền chơi game và cờ bạc, sau khi bị chúng kề dao vào cổ rồi bịt miệng.

Rạng sáng 21/5, căn nhà của bà Mai Hồng Hiệp (43 tuổi, giáo viên trường THCS Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bị hai kẻ lạ mặt đột nhập.

Theo lời nạn nhân, sau khi tiếp cận phòng ngủ, nhóm cướp dùng dao kề cổ và lấy băng keo bịt miệng, bắt bà Hiệp chỉ chỗ cất tài sản.

Hai tên cướp bị bắt sau một ngày gây án.

Thấy bọn cướp hung hãn, bà Hiệp buộc phải lấy hơn 60 triệu đồng tiền mặt và 1,7 cây vàng đưa cho chúng. Nhóm cướp đòi chủ nhà mở két sắt nhưng không thực hiện được. Trước khi bỏ đi, chúng còn giật toàn bộ nữ trang, điện thoại của bà Hiệp.

Bà Hiệp sau đó mở được băng keo bịt miệng, hô hoán hàng xóm và trình báo cảnh sát. Từ miêu tả nhận dạng của cô giáo, cảnh sát xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi) và Vũ Quang Sơn (23 tuổi), cùng ở huyện Kim Bảng.

2h30 ngày 22/5, cảnh sát bắt được Sơn khi đang trú ngụ trong một nhà nghỉ ở huyện Thường Tín, Hà Nội. 6h cùng ngày, trinh sát hình sự bắt tiếp Dũng tại thành phố Phủ Lý.

Thiếu tá Trương Đức Hiệp, Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Bảng, cho hay tại cơ quan công an, hai nghi can khai thiếu tiền chơi game và nợ nần do cờ bạc nên lên kế hoạch đi cướp. Mục tiêu mà bộ đôi nhắm đến là gia đình bà Hiệp vì cô giáo ở nhà một mình, chồng con đều đi vắng.

Nhà chức trách cho hay, nghi can Vũ Quang Sơn từng có hai tiền án về tội cướp tài sản, vừa mãn hạn tù.