Chủ tịch hội nông dân huyện chiếm đoạt 800 triệu đồng bị truy nã

Lấy danh nghĩa chủ tịch hội, ông Bốn (Thanh Hóa) tự thu tiền mua phân bón của nông dân các xã, chiếm dụng rồi trốn khỏi địa phương.

Ngày 6/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, ra lệnh truy nã nghi can Hoàng Văn Bốn (48 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn) về hành vi Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Hoàng Văn Bốn.

Theo kết quả điều tra của nhà chức trách, từ 2014 đến 2017, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tiến Nông ký kết các hợp đồng kinh tế với Hội nông dân huyện Triệu Sơn trong việc cung ứng phân bón trả chậm cho bà con nông dân trong huyện.

Lấy danh nghĩa là Chủ tịch Hội nông dân huyện, ông Bốn đã tự thu tiền mua phân bón của nông dân các xã rồi chiếm đoạt gần 800 triệu đồng của công ty nêu trên. Ông này hiện bỏ trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã.