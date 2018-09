Chủ quán karaoke cháy khiến 13 người chết bị đề nghị 11 năm tù

Linh thay đổi các thiết kế, không tuân thủ an toàn cháy nổ, thuê thợ hàn không bằng cấp thi công khiến quán ở Trần Thái Tông (Hà Nội) bị hỏa hoạn.

Ngày 16/3, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Diệu Linh, Lê Thị Thì, Hoàng Văn Tuấn về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Sau gần một ngày thẩm vấn, VKS đã đề nghị tuyên phạt Linh 10-11 năm, Tuấn 6-7 năm, Thì 5-6 năm.

Theo cơ quan công tố, sau khi ký hợp đồng thuê căn nhà 9 tầng ở 68 Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) với giá 155 triệu đồng mỗi tháng để kinh doanh karaoke, Linh làm các thủ tục cấp giấy phép hoạt động của UBND quận Cầu Giấy và Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Linh ký hợp đồng thuê Công ty CPTM kiến trúc Nội Thất Xanh vẽ lại hiện trạng ngôi nhà (mục đích là để dùng vào việc cấp giấy phép an toàn PCCC, do chủ nhà không có bản vẽ thiết kế ngôi nhà); thuê Công ty CP đầu tư TM Thiện An Phú để thiết kế và thi công PCCC.

Ngày 13/10/2016, Sở Cảnh sát PCCC cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC (nhưng Linh đã cho tiến hành thi công trước khi có thẩm duyệt, từ tháng 7/2016), đến ngày 31/10/2016 thì thi công hoàn thiện khoảng 90% tiến độ công trình.

Theo hồ sơ thiết kế ở tầng hai phải lắp cửa thoát hiểm, nhưng Linh không lắp. Vách ngăn các phòng theo thiết kế là phải xây bằng gạch, nhưng từ tầng 3 đến tầng 6 tòa nhà gồm có 7 phòng hát các vách ngăn Linh cho làm bằng khung sắt, ngoài ốp gỗ giữa chèn nguyên liệu cách âm.

Sáng 1/11/2016, Lê Thị Thì được thuê để bắt các ốc vít và hàn các khung sắt ở trần để ốp gỗ với giá 500.000 đồng. Khoảng 13h30 ngày 1/11/2016 Lê Thị Thì cùng Hoàng Văn Tuấn, Lê Văn Viện mang theo máy hàn điện, máy cắt, khoan bê tông đến quán karaoke 68 Trần Thái Tông.

Tuấn lấy máy hàn, cắm điện, dùng máy hàn thổi lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để dùng nhiệt cắt bản lề (mặc dù không có các dụng cụ che chắn, dụng cụ bảo đảm an toàn về PCCC) thì lửa vảy hàn bắn vào các phần ốp cách âm, gây cháy. Khi phát hiện có khói. Tuấn dùng tay dập lửa rồi kêu cháy, rồi cùng một số người đi lấy nước dập nhưng không được nên bỏ chạy ra ngoài.

Trong khi việc sửa chữa, lắp đặt quán karaoke đang tiến hành, khoảng 13h và 13h30 Linh vẫn chỉ đạo quản lý quán cho khách vào hát tại Phòng 601 và phòng 502. Khi có cháy, tốp khách tại phòng 601 chạy xuống tầng 5, theo cửa thoát hiểm chạy ra ngoài. Nhóm khách ở phòng 502 không được thông báo nên không thoát kịp, thiệt mạng 13 người.

Toàn bộ tài sản quán Karaoke 68, 11 xe máy, một xe đạp điện của khách bị cháy đồng thời cháy lan sang 4 tòa nhà bên cạnh.

Tuấn, Thì, Linh (từ trái qua) tại phiên tòa.

Trước tòa, chủ quán Linh thừa nhận thi công một số hạng mục trước khi được Sở Cảnh sát PCCC cấp thẩm duyệt gần 3 tháng. Theo bị cáo, quán được phép thi công trước một số hạng mục, song chủ tọa cho hay, việc cho phép đó chỉ là nói mồm không có văn bản.

Bị cáo Linh nói: “Do chủ quan, mặt khác khi thấy công ty này làm ở một số quán khác nên bị cáo cũng đồng ý. Mặt khác, trước khi thi công, bị cáo cũng đi xem một số quán karaoke khác đã làm rồi nên theo”.

Tuấn, người gây ra hỏa hoạn khiến 13 người thiệt hại, không có chứng chỉ hành nghề. Bị cáo trình bày chỉ học “mót” trong quá trình đi làm ở các công trình cùng một số người khác.

Hôm đó, Tuấn được chỉ đạo làm ốp trần, bản lề. Việc cắt bản lề không nằm trong giao dịch. Tuy nhiên, theo bị cáo, lúc đó Thì nói “cứ làm đi”. Lúc đó, Tuấn chỉ dùng một tấm gỗ mỏng để che chắn các vảy hàn bắn ra ngoài trong khi cắt bản lề.

Thì phủ nhận chỉ đạo Tuấn cắt bản lề, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Theo bị cáo, trong hợp đồng chỉ cắt sắt và bắt ốc vít vì giá chỉ có 500.000 đồng. “Nếu có cắt bản lề, thì bị cáo đã làm hợp đồng khác”, Thì trình bày.

Đại diện một bị hại cho rằng cần làm rõ trách nhiệm chồng của bị cáo Linh và người đứng ra ký thay Linh hợp đồng thuê các bên thi công. “Các bị cáo không xử sự nhân văn nên đề nghị xử kịch khung, đúng người, đúng tội”, người có thân nhân mất trong vụ cháy quán karaoke nêu quan điểm.

