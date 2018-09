Chồng truy sát vợ trẻ trong cửa hàng thời trang

Ghen tuông trong thời gian ly thân, Nam đã cầm dao truy sát vợ trong cửa hàng thời trang giữa trung tâm Hà Nội, khiến 3 người thương nặng.

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tạm giữ Hoàng Nam (25 tuổi, quận Đống Đa) - nghi can truy sát vợ khiến 3 người bị thương.

20h tối 23/5, một vụ truy sát đã xảy ra trong cửa hàng quần áo thời trang số 152 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi đó, một nam thanh niên cầm dao chạy thẳng từ ngoài đường vào trong cửa hàng, chém tới tấp những người có mặt tại đây.

Những người chứng kiến sự việc đều hoảng sợ, vội vàng báo cơ quan Công an. Ngay sau đó, công an đã có mặt cùng với người dân khống chế, bắt giữ nghi can gây án. Công an xác định, nghi phạm là Hoàng Nam. Trong số 3 nạn nhân, có người vợ trẻ của thanh niên này.

Theo cảnh sát, trong thời gian sinh sống với nhau, giữa hai vợ chồng Nam nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Tối 23/5, Nam phát hiện vợ đi cùng với một nam thanh niên khác nên ghen tuông và gây án.

Hoàng Việt