Chồng nén giận truy tìm kẻ hiếp dâm vợ

Khi thấy hai bộ quần áo bị xé vứt trong phòng ngủ, choáng váng nhưng anh Vũ vẫn bình tĩnh giải quyết mọi việc.

Khoảng 23h30 ngày 24/9, anh Nguyễn Văn Vũ (trú tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhận được điện thoại của vợ với nội dung: “Anh về nhà ngay, có kẻ vào nhà đánh chết em…”. Anh tức tốc chạy về và có mặt ở nhà 5 phút sau đó. Lúc này, vợ anh đứng ngoài cổng trong bộ dạng tóc tai bù xù, cổ, tay chân có nhiều thương tích và đặc biệt chỉ quấn quanh người lớp chăn xộc xệch…

Anh hỏi vợ thì chị Thu (vợ anh) chỉ khóc, không nói được gì nhưng linh tính mách bảo anh rằng có kẻ xấu vừa đột nhập xâm hại vợ mình. Anh chạy vào phía trong và đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng 2. Tâm trí anh rối bời khi thấy 2 bộ quần áo vứt ở sàn nhà. Một bộ của đàn ông, bộ còn lại của chị Thu đã bị xé nát. Bộ quần áo kia, anh đoán là của gã khốn kiếp hàng xóm Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1975) vì ở quanh đây chỉ có Tuấn là hay ăn vận như vậy.

Anh quay ra hỏi vợ, có chuyện gì vừa xảy ra thì chị Thu vẫn không nói được gì, chỉ thu người và khóc. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của vợ, lòng anh thắt lại. Anh cho biết, để không quy tội nhầm người, anh đến bên, nhẹ nhàng an ủi để vợ trấn tĩnh kể hết sự tình. Nghe chồng nói, chị Thu càng khóc to hơn.

Mãi lâu sau đó chị mới bình tĩnh kể chuyện: “Em ru con rồi cũng ngủ quên mất. Em đợi anh về nên không cài then cổng. Đang lơ mơ ngủ thì em ngửi thấy mùi khét lẹt, một bàn tay chạm vào em. Em vùng dậy thì nhìn thấy một gã đàn ông đang xông đến. Em không nhìn rõ mặt hắn nhưng hắn đã dùng vũ lực hòng giở trò đồi bại với em. Gã cầm tóc đập đầu vào thành giường rồi bóp cổ, lôi em vào góc nhà. Em đạp vào người hắn và chạy ra đường kêu cứu…”. Kể đến đây, chị Thu dường như không còn sức lực, chị ngả vào vòng tay của chồng.

Tuấn bị bắt ngay sau khi gây án khi đang ngủ tại nhà mẹ ruột.

Anh Vũ gặng hỏi vợ: “Em nói đi, hắn đã “làm gì” được em chưa? Hãy nói thật cho anh. Em là bị hại, điều này sẽ giúp cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm”. Anh kể, sau khi biết hung thủ chưa làm hại vợ mình, lòng anh cũng bớt đi chút uất ức và bình tĩnh hơn để báo vụ việc lên công an xã Văn Võ.

Lực lượng công an có mặt tại nhà anh Vũ sau đó ít phút. Sau khi lên phòng, nơi “kẻ lạ mặt” đột nhập gây chuyện, điều tra viên nhìn vào bộ quần áo và cũng có chung “phỏng đoán” về thủ phạm giống như anh Vũ. Chị Thu chạy được ra ngoài bằng cổng chính và nhiều người hàng xóm đã có mặt chặn cổng lại để thủ phạm không thoát được. Tuy nhiên khi anh Vũ vào nhà thì không thấy ai, cửa phía sau nhà mở to, chứng tỏ hắn đã nhảy xuống đất và chạy bằng cửa sau.



Lực lượng công an đã tỏa đi truy tìm gã “yêu râu xanh” này. Một số người đang xây dựng cống kênh sau nhà anh Vũ cho biết, họ nghe tiếng “uỳnh” lớn, sau đó thấy một người đàn ông không mặc quần áo xuống mương nước rửa tay. Nghĩ rằng anh này mới cãi nhau với vợ và bị vợ đuổi ra ngoài nên không ai có ý kiến gì.

Theo chỉ dẫn của nhân chứng, lực lượng công an xác định hung thủ chính là Tuấn và hắn bị bắt sau đó khi đang nằm ngủ ở nhà bố mẹ đẻ, trên người mặc bộ quần áo của người bố đã khuất.

Bị dẫn giải về trụ sở để lấy lời khai, bước đầu, Tuấn chối tội, cho rằng mình không làm gì, chỉ ở nhà mẹ ngủ. Sau khi bị hỏi về quần áo “bỏ quên” tại hiện trường và những vết trầy xước trên người, hắn mới cúi đầu khai nhận rằng: vì ở gần nhà anh Vũ nên Tuấn biết rõ anh thường đi vắng, hay về muộn và có khi không về nhà.

Đêm 24/9, Tuấn đi ngang nhà, thấy cổng không cài then. Đoán trong nhà chỉ có chị Thu, vợ anh Vũ và đứa con nhỏ ở nhà nên Tuấn đã lẻn lên tầng 2. Nhìn thấy chị Thu nằm trong phòng một mình, hắn cởi quần áo của mình và xông vào định thực hiện hành vi đồi bại với chị nhưng bị phản kháng dữ dội nên hắn chưa “làm được gì”. Lúc nạn nhân vùng chạy ra ngoài, sợ bị lộ, Tuấn đã chạy ra sau nhà anh Vũ và nhảy từ tầng 2 xuống đất. Từ đây về nhà Tuấn khoảng 400m, hơn nữa về trong bộ dạng không mặc gì sợ bị vợ con thắc mắc nên Tuấn chạy vào nhà mẹ đẻ lánh nạn. Hắn không ngờ bị bắt giữ nhanh đến thế.

Hiện trường vụ việc.

Tuấn bị bắt, anh Vũ nhìn Tuấn, lòng trào lên sự căm phẫn. Tuấn không chỉ là hàng xóm mà còn có quan hệ anh em gần với vợ chồng anh. Vậy mà, nhân lúc anh vắng nhà, Tuấn lại đớn hèn, lẻn vào nhà có ý định xâm hại vợ anh; chẳng những thế, trong cơn cuồng thú của mình, hắn ta suýt nữa lấy cả mạng sống của chị Thu.

Sau ngày vụ việc xảy ra, vợ Tuấn có đến nhà anh Vũ nói chuyện và xin tha cho lỗi lầm của Tuấn. Đáp lại lời vợ hung thủ, anh từ tốn đáp: “Giả sử chú Tuấn vì bí bách mà vào nhà cháu lấy trộm tiền hay lấy xe, có khi cháu còn xem xét mà bỏ qua cho chú. Đằng này, chú lại vào “ăn trộm tình” vợ cháu, chẳng những vậy còn có ý giết hại cô ấy, tội này cháu không thể bỏ qua được. Chú ấy phải bị pháp luật xử lý để còn răn đe chú đừng gây tội sau này nữa và tích đức cho các con… Ai gây tội người đó phải chịu, còn tình cảm giữa cô và cháu, giữa gia đình hai bên thì trước nay vẫn thế, không ảnh hưởng, không thay đổi gì”. Nghe anh Vũ nói vậy, vợ hungh thủ chỉ biết nín lặng.

Chồng nạn nhân cho biết, sau khi thăm khám, trong đó có khám phụ khoa, các bác sĩ kết luận chị Thu chưa bị xâm hại, chỉ bị tổn thương nhẹ ở cổ và tay. “Dù vậy, những tổn thất về danh dự, tinh thần của vợ tôi thì không biết bao giờ mới có thể lấy lại được. Kẻ gây tội đã bị bắt và sẽ bị pháp luật xử lý. Nhưng sau vụ việc lần này, tôi cũng suy nghĩ lại và sẽ thay đổi một số việc như hạn chế đi làm về khuya; không để vợ con ở nhà một mình, luôn dặn vợ cẩn thận trong việc đóng cửa, cổng để không bao giờ xảy ra việc đáng tiếc như vậy nữa”, anh Vũ nói.

Theo Pháp Luật Xã Hội

* Tên nhân vật đã được thay đổi