Chân dung sát thủ đoạt mạng vợ chồng chủ hiệu cầm đồ

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản. Bước đầu hung thủ khai nhận sau khi sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ đã gọi điện cho em trai đưa đi trốn chạy. Trên đường tẩu thoát, hắn ném con dao gây án ở một chiếc ao ven đường. Hung khí gây án đã được thu giữ. Chiều 2/6, người thân đã làm lễ an táng cho các nạn nhân. Hàng trăm người dân đã đến tiễn đưa anh Thưởng, chị Loan về nơi an nghỉ cuối cùng. Trên đường di quan, nhiều phụ nữ quá đau đớn đã ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu...