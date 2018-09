Cha xích con vào cột điện đánh tàn bạo

Hoàng xích con trai lại để đánh đập, dùng dao cứa tay con mình cho đến khi chảy máu rồi bắt cháu nuốt hết những giọt máu đang chảy.

Ngày 10/7, ông Đỗ Ngọc Trung, Phó trưởng Công an xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông, Gia Lai) xác nhận, công an xã vừa nhận được đơn tố cáo về việc hành hạ trẻ em của người cha Nguyễn Kim Hoàng (36 tuổi, trú thôn 4).

Hiện Công an đang tiến hành điều tra, bước đầu ông Hoàng đã thừa nhận hành vi. Theo phản ánh của người dân thôn 4, nhiều người rất căm phẫn trước chuyện Hoàng thường xuyên hành hạ con ruột của mình là cháu Nguyễn Kim Nhật (13 tuổi) rất dã man.

Vào năm 2000, Hoàng và chị Ngô Thị Hồng Nga (35 tuổi, trú xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) tự nguyện lấy nhau. Một thời gian sau, hai người có với nhau một trai và một gái. Trước đây, gia đình nhỏ này sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng kể từ khi cháu Nhật lên 3 tuổi thì không hiểu sao Hoàng bỗng sinh tật xấu, suốt ngày cờ bạc và say xỉn. Khi nào hết tiền ăn chơi, Hoàng lại quay sang hành hạ vợ con. Ba mẹ con chị Nga đã hứng chịu không biết bao nhiêu trận mưa roi từ anh ta.

Nhật thường bị cha xích và đánh đập như kẻ thù.

Theo lời kể của người vợ, khi cháu Nhật mới lên 3 tuổi, một hôm say xỉn về, bố cháu đã dùng dao chém trúng đầu. Còn chị Nga thì không biết bao nhiêu lần ăn đòn oan mỗi khi chồng say xỉn, phải ôm con chạy trốn cay đắng, tủi nhục trong đêm.

Sau nhiều năm chịu đựng, năm 2012, chị Nga đã viết đơn xin ly hôn. Thấy vậy, Hoàng càng điên tiết, nảy sinh ý đồ giết 3 mẹ con rồi tự sát. Hoàng đã mua vải trắng về làm đồ tang, sau đó cầm dao xông đến định đâm chị Nga. May mắn, nhờ cảnh giác nên chị Nga đã nhanh chân chạy thoát. Hoàng tự dùng dao đâm vào bụng mình nhưng nhờ người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã sống sót.

Thời gian sau, Tòa án phán quyết để cặp vợ chồng này ly hôn, cháu Nhật phải về sống với cha. Từ đó, Nhật liên tục bị Hoàng đánh đập dã man. Lúc là trận mưa roi, khi bị xích lại để khỏi cựa quậy khi bị đánh. Tàn bạo hơn, người cha này còn dùng dao cứa vào tay con mình cho đến khi chảy máu và bắt cháu phải nuốt bằng hết những giọt máu đó.

Đỉnh điểm của sự việc là vào ngày 19/6 vừa qua, sau khi Hoàng nhậu say về, tiếp tục đánh con. Lần này, người cha dùng hẳn dây xích quất thẳng vào đầu con, còn dùng dao định chặt tay cháu bé nhưng may có người can ngăn kịp.

Người mẹ cho biết, khi nào sức khỏe bình phục chị sẽ đón Nhật về sống chung với mẹ.

Chưa hả giận, Hoàng liền lôi con mình ra trụ điện xích lại, sau đó dùng gậy, dây thắt lưng đánh đập cháu. Một người phụ nữ đi ngang qua quá bất bình đã xông vào can ngăn thì bị Hoàng dùng gậy đập vào đầu và dùng dao đuổi đòi chém.

Quá phẫn uất với hành vi của Hoàng, dân làng đã hùa vào cứu cháu bé, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan công an. Cháu Nhật sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau khi hồi phục sức khỏe, chị Nga đã đón cháu về nhà chăm sóc.



Cháu Nhật mếu máo nói: “Lúc nào đánh con ba cũng nói: 'Tao sẽ đánh mày cho đến lúc nào mẹ mày chịu về với tao thì thôi”. Theo chị Nga, hai đứa con chị luôn phải sống trong cảnh nơm nớp sợ hãi, tâm lý bất ổn, tổn thương nặng nề. Nhiều hôm, trong giấc mơ, có lẽ bị ám ảnh, các cháu vẫn giật mình nói mơ, van xin cha đừng đánh con.



“Bây giờ chúng tôi rất sợ vì chẳng biết cha chúng nó sẽ có hành động gì tiếp theo. Tuy nhiên, dù có thế nào thì tôi cũng không cho cháu Nhật về sống với bố nữa. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giành quyền nuôi Nhật”, người mẹ bất hạnh quả quyết.

