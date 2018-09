Cán bộ ngân hàng xoá dấu vết hiện trường sau khi đâm xe chết người

Điều khiển ôtô húc xe máy khiến 5 người văng xuống đường trong đó một cháu bé tử vong, Hiếu lập tức dọn mảnh vỡ ôtô rồi rời hiện trường.

Sáng 17/8, thượng tá Nguyễn Thành Nhân (Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết đã khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi) về tội vi phạm quy định điều khiển giao thông đường bộ với tình tiết tăng nặng khi gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm.

Thời điểm gây án, Hiếu đang là cán bộ phòng quan hệ khách hàng của chi nhánh ngân hàng VietinBank tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Cơ quan điều tra xác định, 22h30 ngày 26/6 anh Hồ Đức Giang (trú huyện Quỳnh Lưu) điều khiển xe máy chở theo vợ và 3 con nhỏ hướng Bắc - Nam. Xe chạy trên quốc lộ 1A tới địa phận huyện Nghi Lộc đã bị xe ôtô 5 chỗ do Nguyễn Quang Hiếu cầm lái chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau, kéo lê xe máy chừng 100m.

Tai nạn khiến cả 5 người trên xe máy bị văng xuống đường, ôtô dập nát một số bộ phận, song tài xế Hiếu không dừng mà tiếp tục đánh lái chạy về trước thêm vài cây số rồi giấu xe.

Đón xe trên quốc lộ, Hiếu quay trở lại hiện trường để nhặt những mảnh vỡ của xe mình rồi nhanh chóng đưa ôtô tới một nghĩa địa ở thành phố Vinh cất giấu trước lúc mang đi sửa.

Các nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên cháu Hồ Đức Đăng (7 tuổi) là con đầu của anh Giang tử vong.

Nguyễn Quang Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Thư.

Tổ chức truy tìm, ngày hôm sau cảnh sát phát hiện chiếc xe hiệu Kia loại 5 chỗ màu đỏ đang sửa chữa tại một ga ra ở thành phố Vinh chính là xe gây tai nạn.

Bị triệu tập, ban đầu Hiếu quanh co chối tội khi nói rằng chiếc xe được anh ta thuê nhưng cho người khác lái. Tuy nhiên sau vài giờ đấu tranh, Hiếu đã cúi đầu thừa nhận mình cầm lái vào thời điểm xe gây tai nạn.

Hiếu khai trước đó đã thuê chiếc xe tại một công ty ở thành phố Vinh. Đêm 26/6, sau bữa tiệc sinh nhật người thân ở huyện Quỳnh Lưu, Hiếu cầm lái chở theo một người bạn bị say rượu nằm trong xe đi về thành phố Vinh. Khi gây tai nạn, anh ta hoảng sợ nên tìm cách bỏ trốn.

Theo cán bộ công an, Hiếu đã cố tình xoá dấu vết hiện trường để trốn tránh trách nhiệm khiến cho việc điều tra của công an gặp nhiều khó khăn. Bị can cũng thể hiện là người vô cảm trước cái chết của nạn nhân. Đây là những tình tiết tăng nặng đối với Hiếu.