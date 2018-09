Bộ đôi sa lưới sau ba vụ trộm từ Nghệ An ra Hà Nội

Lợi dụng các căn hộ tại chung cư không khóa cửa ban công, Tùng và Mạnh đu dây vào các phòng lấy nhiều tài sản giá trị.

Ngày 21/9, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tùng (29 tuổi) và Lê Khánh Mạnh (27 tuổi), cùng trú xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), về tội trộm cắp tài sản.

Tùng và Mạnh tại cơ quan công an sau khi thực hiện hàng loạt vụ trộm từ Nghệ An ra Hà Nội.

Theo hồ sơ, Tùng và Mạnh là bạn thân, thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm. Trong tháng 7 và 8, chúng thực hiện ba vụ đột nhập nhà cao tầng của người dân ở thành phố Vinh (Nghệ An) và quận Hà Đông (Hà Nội), lấy được nhiều tài sản gồm điện thoại iPhone, máy tính bảng và máy tính xách tay, ví tiền.

Một số tang vật khi trộm được, Mạnh và Tùng bán lấy tiền tiêu xài, số còn lại đang cất giấu thì bị công an thành phố Vinh thu giữ. Làm việc với cảnh sát, hai bị can cho biết chúng thường tới các thành phố lớn để thám thính nhà cao tầng. Nếu phát hiện chủ nhà sơ hở, ban đêm, chúng sẽ đu dây để leo vào nhà.

Một phần tang vật vụ án nhà chức trách thu được sau khi bắt Tùng và Mạnh.

Nhà chức trách cho biết tổng giá trị tài sản thu giữ được khoảng 50 triệu đồng.