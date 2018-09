Bí ẩn trong hồ sơ vụ án osin bị xăm ‘quái thú’

Bị tra khảo, đánh đập, doạ tạt axít và thuê giang hồ xử, Giang phải nhận có 'quan hệ' với chồng bà chủ 3 lần.

Sau 2 năm, câu chuyện bà chủ quán cà phê thuê người cạo trọc đầu, xăm hình “quái thú” lên mặt nữ tiếp viên vì nghi ngờ cô có quan hệ tình cảm với chồng tưởng như đã đi vào quên lãng. Cô gái đồng ý rút đơn yêu cầu khởi tố bà chủ và được TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định đình chỉ xét xử. Tuy nhiên, những sai phạm nghiêm trọng của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết vụ án đã được phát hiện và ngăn chặn. Nữ chủ quán và những đồng phạm cố ý gây thương tích và làm nhục người khác sẽ phải tiếp tục hầu toà.

Bị hại Giang với những con rết ghê rợn bị bà chủ xăm lên mặt.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 2011, Nguyễn Thị Giang (22 tuổi, quê Nghệ An) đến làm thuê cho Nguyễn Thị Anh tại quán cà phê ở thành phố Vũng Tàu. Ngày 21/11/2011, thấy trong túi của Giang có 2,7 triệu đồng và nghi ngờ cô nhân viên có quan hệ tình cảm với chồng mình nên Anh gọi cho em gái chở Giang đến ngôi nhà hoang của mẹ đẻ trên đường Thống Nhất để tra hỏi.

Tại đây, nữ chủ quán đã tra khảo, đánh đập, doạ tạt axít và thuê giang hồ xử, buộc cô phải nhận có “quan hệ” với chồng Anh. Do bị đánh đập nên Giang phải thừa nhận có 3 lần quan hệ. Sau đó, nữ chủ quán đưa nữ nhân viên quay về quán cà phê và công khai cho mọi người về mối quan hệ của Giang với chồng mình. Không thừa nhận, anh Phong (chồng Anh) đuổi đánh chị em Giang và đánh vợ. Lúc này, Anh tức giận lao vào túm tóc đấm đá rồi cạo trọc đầu nữ nhân viên, đồng thời đưa chị cô này quay về nhà mẹ mình và nhốt ở đó.

Chiều ngày 29/11/2011, vì muốn trả thù nữ nhân viên nên Anh gọi cho Nguyễn Thị Hương (cũng là nhân viên của quán) đến đưa Giang đi xăm hình 3 con rết, một con vào mặt và 2 con vào ngực. Trước khi đi, Hương chở Giang đến ngân hàng để rút tiền do một người thân gửi cho Giang rồi lấy luôn số tiền này đi xăm hình.

Trên đường đi Hương đe dọa nữ nhân viên rằng bà chủ cho Giang 2 lựa chọn, tạt axít vào mặt hoặc xăm hình con rết nên nữ nhân viên phải chọn cách xăm. Sau khi đưa Giang đến tiệm xăm hình của anh Trần Đại Long, Hương tự tay chọn trên máy tính hình con rết to và ghê rợn nhất để xăm cho Giang với giá 1,2 triệu. Sau khi xăm 2 con vào ngực của nữ nhân viên, Hương chỉ định con còn lại xăm lên má trái. Thấy hình con rết lớn xăm lên mặt mất thẩm mỹ, người thợ đã khuyên ngăn nhưng nữ tiếp viên nhất định không chịu.

Xăm xong, tuân lệnh bà chủ Anh, Hương dùng số tiền còn lại rút của Giang ở ngân hàng trước đó mua 3 vé xe ôtô về Nghệ An. Ngày hôm sau, Hương và người nhà của Anh đưa chị em Giang ra bến xe về Nghệ An. Đến ngày 11/12/2012, Giang đã làm đơn tố cáo bà chủ Anh và nữ tiếp viên Nguyễn Thị Hương với cơ quan công an TP Vũng Tàu về hành vi làm nhục người khác. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, Giang bị thương tật 15%.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng đã truy tố Nguyễn Thị Anh về 2 tội Làm nhục người khác và Cố ý gây thương tích. Nguyễn Thị Hương bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trước ngày vụ án được xét xử, TAND TP Vũng Tàu mời Giang đến tòa gặp bà Nguyễn Thị Liễu (chị ruột đồng thời là người đại diện của Nguyễn Thị Anh) để hai bên "hoà giải". Giang đồng ý nhận bồi thường 400 triệu đồng để bãi nại cho bà chủ cũ. Với lý do này, TAND TP Vũng Tàu sau đó đã ký "Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hình sự sơ thẩm" với lý do "bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án".

Sau khi quyết định đình chỉ có hiệu lực, đến cuối tháng 7, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh xét xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hình sự sơ thẩm nêu trên của TAND TP Vũng Tàu. Bản án Giám đốc thẩm được mở vào tháng 8 xác định, trước khi vụ án được đưa ra xét xử, TAND TP Vũng Tàu tổ chức cho hai bên hòa giải, thương lượng với nhau để người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án là vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự. Ngoài ra, dù đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử do thẩm phán Nguyễn Thành Hiếu làm chủ toạ, song vị này sau đó bị "truất quyền" mà thay bằng thẩm phán khác. Về vấn đề này, Ủy ban thẩm phán cũng cho rằng đã vi phạm thủ tục tố tụng vì thay đổi người tiến hành tố tụng không có lý do và không có quyết định thay đổi.

Ngoài ra, theo tỷ lệ thương tật từ vết xăm hình rết trên má trái của bị hại Giang được xác định là 15%. Uỷ ban thẩm phán cho rằng, việc cơ quan công tố áp dụng khoản 1 tội Cố ý gây thương tích đối với các bị cáo Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Thị Hương là không chính xác mà phải áp dụng khoản 2 với mức án cao nhất 7 năm tù mới đúng tội.

Anh đã bồi thường 400 triệu đồng cho bị hại Giang để cô rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Riêng người thợ xăm Trần Đại Long, người được Hương thuê xăm hình rết lên mặt Giang, Ủy ban thẩm phán cho rằng "đã có dấu hiệu đồng phạm về tội Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp “thuê người gây thương tích hoặc gây thương tích thuê” được quy định tại khoản 1 Điều 104 bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, cho đến nay người này không bị khởi tố điều tra là bỏ lọt người phạm tội.

Từ những căn cứ trên, Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND tỉnh kiến nghị với VKSND cùng cấp chuyển hồ sơ cho cơ quan công an, điều tra lại nhằm đảm bảo tính khách quan, đúng người đúng tối, đúng pháp luật và tránh bỏ lọt tội phạm.

Bình Nguyên