Bệnh nhân nằm viện vẫn dâm ô bé gái

Đứa bé 10 tuổi trong lúc đi vào phòng bệnh đã bị người đàn ông nằm điều trị tại đây có hành vi dâm ô.

Ngày 18/9, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) khởi tố bị can với Nguyễn Thanh An (56 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn) về tội dâm ô trẻ em.

Cơ quan điều tra xác định, trung tuần tháng 7 vừa qua bé Lam (10 tuổi, ở thị trấn Nam Đàn) bị thiểu năng trí tuệ tới bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn chơi. Trong lúc đứa bé đi vào phòng bệnh nơi ông An đang nằm điều trị thì bị ông này xâm hại.

Thấy con gái trở về nhà có biểu hiện bất thường, người thân đã có đơn tố cáo. Vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ cùng lời khai của những nhân chứng ở cùng phòng bệnh nơi xảy ra vụ việc, cảnh sát cáo buộc ông An đã hai lần có hành vi dâm ô với đứa trẻ.

“Bị triệu tập, ông An đang chối bỏ hành vi, song cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ để khởi tố. Bị can đang được tại ngoại”, cán bộ điều tra nói.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.