Bé gái bị tình nhân của mẹ xát ớt vào vùng kín

Bé My liên tiếp bị cha dượng hành hạ trước sự chứng kiến của mẹ đẻ. Thậm chí, hắn còn xát ớt tươi vào vùng kín của bé.

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) tuyên phạt Phùng Trường Sinh (trú tại Vĩnh Yên) 36 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương (người tình của Sinh) được xác định là đồng phạm do có hành động bảo người chồng hờ đánh con mình và sau khi sự việc xảy ra với con gái, Hương đã có những hành động bao che cho những hành vi dã man của gã chồng hờ và cố ý kéo dài thời gian để Sinh có thời gian đưa cháu My đi giấu… nên bị tuyên phạt 30 tháng tù giam về cùng tội danh trên. Tòa cũng buộc Phùng Trường Sinh phải bồi thường cho cháu bé số tiền gần 20 triệu đồng.

Không giống như những đứa trẻ bình thường khác, cháu Nguyễn Thị My (sinh năm 2009) từ khi chào đời đã không biết cha mình là ai, cháu bé phải sống cùng ông ngoại từ nhỏ. Theo người nhà cháu bé kể lại thì bị cáo Nguyễn Thị Hương, mẹ của bé My bỏ học lấy chồng từ năm lớp 11. Nhưng Hương cũng chỉ sống ở nhà chồng được một thời gian thì lục đục dẫn đến ly thân. Sau đó, Hương trở về nhà bố mẹ đẻ sinh sống được ít hôm, rồi xin phép gia đình để được vào Nam làm ăn.

Hơn một năm sau ngày Nam tiến, Hương trở về nhà với một cái bụng bầu gần đến ngày sinh nở. Sau đó, thì bé Nguyễn Thị My ra đời, đến nay cháu đã 5 tuổi nhưng sự thật về người cha đẻ của cháu bé vẫn là một ẩn số.

Từ khi sinh ra đến khi được 4 tuổi, cháu My đã có một tuổi thơ hạnh phúc, bình yên trong sự yêu thương, chăm sóc chu toàn của ông ngoại. Đến đầu năm 2013, sóng gió bắt đầu ập xuống cuộc đời bé gái ngây thơ, vô tội khi mẹ của cháu thuê phòng trọ và làm việc ở TP Vĩnh Yên nên đã về đón con gái lên ở cùng.

Tại phòng trọ này, Hương chung sống với người tình là Phùng Trường Sinh. Bé My vô tình trở thành “chướng ngại vật” trong mắt gã nhân tình của mẹ nên bị Sinh đánh đập tàn nhẫn. Điều đáng lên án là hành vi tàn ác của Sinh diễn ra thường xuyên, trước sự chứng kiến của mẹ đẻ cháu bé nhưng người đàn bà này vô cảm, mặc kệ đứa con gái 5 tuổi quằn quại dưới đòn roi của gã nhân tình.

“Một bé gái mới 5 tuổi, chỉ chạm nặng tay vào người còn sợ nó bị đau, sao bọn chúng lại đang tâm hành hạ dã man như vậy? Đứa trẻ có tội tình gì đâu? Không hiểu mấy người đó còn có trái tim không nữa?”, một người hàng xóm xót xa.

Theo lời khai, Sinh chỉ thừa nhận đánh đập cháu My hai lần. Lần đầu là khoảng 19h ngày 7/12/2013, Sinh và cháu My đang ở tại phòng trọ thì Hương đi làm về, cháu đòi mẹ đi mua bánh kẹo nhưng Hương không đồng ý. Do vậy cháu My khóc và không nghe lời, nên Hương bảo Sinh đánh cho bé một trận.

Sinh đồng ý và lấy chiếc roi tre dài 45cm đã chuẩn bị từ trước để ở dưới đệm giường ngủ, đánh liên tiếp vào các bộ phận trên cơ thể cháu My. Thấy con bị đau và khóc thét lên, Hương không can ngăn mà tiếp tục bảo Sinh: “Nó hư, anh cứ đánh cho em”. Chỉ đến khi thấy cháu My đau quá, không khóc được nữa, Hương mới chạy ra bế con lên, lúc này Sinh dừng ra đòn.

Lần thứ hai, theo Sinh khai là vào sáng ngày 10/12/2013, Hương đi làm để cháu My ở nhà với Sinh. Gã đàn ông mất nhân tính này sau khi đánh đập cháu bé dã man, thâm tím mặt mày, thân thể, còn xát ớt tươi vào vùng kín của cháu bé rồi chở cháu My đến sân siêu thị thuộc phường Khai Quang, Vĩnh Yên, cách chỗ trọ khoảng 10km và vứt cháu bé lại ở đó.

Thấy bé gái nhem nhuốc ngồi bơ vơ một mình trên ghế đá, tưởng cháu bị lạc bố mẹ nên chị Tám bán nước gần đó mới gọi cháu lại, nhưng thấy cháu có biểu hiện lạ, rụt rè, khép nép, mặt mũi, chân tay… có nhiều chỗ thâm tím. Khi đó, chị Tám có đưa cháu một ít đồ ăn nhưng cháu bé không ăn.

Thấy cháu bé có biểu hiện muốn đi vệ sinh, chị Tám dẫn cháu đi vệ sinh và phát hiện bộ phận sinh dục của cháu bị chảy máu. Quá thương xót và phẫn nộ, người phụ nữ nhân hậu đã kêu mọi người ở gần đó đưa cháu đến bệnh viện khám và điều trị.

Đến 15h chiều cùng ngày, Phùng Trường Sinh đi xe máy ra để tìm cháu bé. Thấy đúng là người đàn ông đã đưa cháu bé đến trước đó nên chị Tám hô hoán mọi người giữ Sinh lại và gọi công an phường Khai Quang, Vĩnh Yên đến lập biên bản điều tra, xem xét và giải quyết vụ việc.

Tại cơ quan công an, Sinh đã buộc phải khai nhận hành vi của mình và cho biết danh tính cháu bé cùng người nhà của cháu. Khi được mời đến cơ quan công an để nhận người nhà, ông ngoại cháu My suýt ngất xỉu vì không thể nhận ra đứa cháu từng bụ bẫm, kháu khỉnh của mình giờ bầm giập, mặt mày biến dạng. Tại bản giám định thương tích xác định cháu Nguyễn Thị My bị tổn hại sức khỏe ở thời điểm hiện tại 26%.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi