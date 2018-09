Băng cướp tuổi teen cầm dao, kiếm trấn lột người đi đường Hà Tĩnh

Nhóm 5 thanh niên chở nhau trên ba xe máy đi tìm 'con mồi', cướp tiền rồi chia nhau đánh bạc, mua ma túy đá để sử dụng.

Ngày 31/8, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Miền (18 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (16 tuổi), Nguyễn Văn Anh (17 tuổi, cùng trú huyện Can Lộc), Phan Văn Quốc (21 tuổi), Bùi Huy Quyến (22 tuổi, trú huyện Đức Thọ), để điều tra tội Cướp tài sản.

Các nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Đêm 5/8, sau chầu nhậu, nhóm của Miền chuẩn bị dao, kiếm chở nhau bằng ba xe máy "đi tuần" trên các tuyến đường liên huyện ở Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh. Nhóm ba lần chặn đầu xe của người đi đường, cầm dao uy hiếp, cướp 450.000 đồng.

Rạng sáng 20/8, năm thanh niên này tiếp tục cướp hơn một triệu đồng của hai đôi nam nữ. Khi thực hiện phi vụ thứ ba trong đêm ở thị xã Hồng Lĩnh, nhóm bị cảnh sát hình sự mật phục bắt giữ, riêng Quốc kịp tẩu thoát, vài hôm sau ra đầu thú.

Công cụ gây án gồm kiếm và nhiều con dao với hình thù khác nhau. Ảnh: C.A

5 thanh niên khai trước đó còn gây ra hàng loạt vụ cướp tiền của người đi đường tại các huyện Lộc Hà, Đức Thọ, Thạch Hà. Tài sản cướp được chúng đem chia nhau đánh bạc, mua ma túy đá sử dụng.