Ba phụ nữ lột đồ, tưới nước mắm lên chủ spa bị khởi tố

Nhà chức trách xác định do ghen tuông, ba phụ nữ đã ở Thanh Hoá đã chặn đường lột đồ, đổ cả can nước mắm vào chủ tiệm spa.

Ngày 22/6, Công an thành phố Thanh Hoá cho biết, vừa khởi tố ba bị can Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi), Nguyễn Thuỳ Linh (26 tuổi) và Phạm Thị Thuỳ Dung (27 tuổi) về hành vi làm nhục người khác, do tham gia đánh ghen trên phố Cao Thắng tối 10 ngày trước.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân liên quan.

Hiện trường vụ đánh ghen trên phố Cao Thắng đêm 12/6.

Trước đó, khuya 12/6, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh một cô gái trẻ bị nhóm phụ nữ chặn đường khi đang đi trên phố Cao Thắng, phường Lam Sơn. Sau khi lột sạch quần áo, cô bị đổ nước mắm, ớt bột khắp người. Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người đi đường chứng kiến song không ai can ngăn. Khi công an phường có mặt, nhóm phụ nữ đã bỏ đi.

Nạn nhân là Lê (28 tuổi, ở phường Trường Thi), chủ hiệu spa, sau đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra đề nghị khởi tố vụ án. Trong đơn, Lê kể khoảng 20h30 ngày 12/6, cô bước ra từ một tiệm làm tóc ở đường Cao Thắng, phường Lam Sơn. Trong lúc dắt xe đạp điện ra về, cô bị một nhóm người chặn đường tấn công.

Nhóm người đa số là phụ nữ, vừa la hét vừa dùng kéo và dao lam xé rách quần áo trên người Lê. Họ sau đó đổ nước mắm, bột ớt lên khắp cơ thể cô. Theo Lê, trong lúc bị đánh đập và làm nhục, cô nhận ra ba phụ nữ ở TP Thanh Hoá, còn những người khác không quen biết.

Nạn nhân sau đó làm đơn tố cáo, phủ nhận thông tin có "quan hệ ngoài luồng" và bị đánh ghen. Lê nghi ngờ động cơ của vụ tấn công là cạnh tranh làm ăn và đối thủ cố tình dựng lên màn đánh ghen để đánh lạc hướng dư luận.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho hay đã thu được những tin nhắn tình cảm qua lại giữa nạn nhân và một người đàn ông có vợ nên bước đầu xác định đây là vụ đánh ghen có tổ chức.